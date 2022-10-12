Отопительный сезон в Башкортостане: ответы на вопросы

Отопительный сезон в Башкортостане стартовал. Как жители республики будут оплачивать отопление в этом сезоне? Что значит 1/8? Что делать, если в доме нет приборов учета или они не работают? Куда обращаться по возникающим вопросам? Ответы на вопросы – в специальном брифинге, который прошёл сегодня, 12 октября, в ЦУРе.

На вопросы отвечали Ирина Голованова, исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства РБ; Владимир Леонтьев, заместитель председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору; Сергей Кожевников, первый заместитель главы администрации Уфы; Максим Петров, исполнительный директор предприятия «Уфимские инженерные сети»; Николай Хорошилов, депутат Госсобрания РБ, председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию; Светлана Бурдюк, председатель Госкомитета РБ по тарифам; Павел Качкаев, депутат Госдумы РФ; Тимофей Дубровский, директор предприятия «БашРТС»; Денис Киселев, генеральный директор предприятия «Центр энергосбережения г. Уфы»; Сергей Борисов, директор управляющей компании «ЖРЭУ № 2» города Мелеуз; Тимур Ханнанов, сотрудник ЦУР Башкортостан.

1/8. Что это и за что платим?

Жители домов, в которых нет общедомового прибора учёта, оплачивают услугу отопления по нормативам. Там, где есть прибор учёта, по факту – сколько дом потребил, столько и оплачивает. 8 месяцев – это начиная с сентября. Те муниципалитеты, которые приняли решение начать отопительный сезон с этого месяца, с этого периода и начинает отсчёт 1/8. Если в сентябре есть постановление, значит, сентябрь – это первый месяц, апрель – восьмой месяц. И по нормативу одинаково все восемь месяцев жители оплачивают услугу отопления. Раньше было 1/12, но с 2019 года эту сумму перевели на 1/8.

Почему 1/8?

Согласно всем нормативам, отопительный сезон – 201 день.

Почему в разных регионах разные доли? (1/8, 1/7 и т.д.)

Нормативы рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства России. Для республики Башкортостан норматив определен и разделен на 8 месяцев отопительного периода, потому что есть сборник строительной климатологии, где для республики определено количество дней отопительного периода. Они делятся на 30,4 – это среднее количество дней в месяце. И с учётом неполного месяца получается 8 месяцев.

Так, в Приволжском федеральном округе среди всех субъектов отопительный период также 8 месяцев, для Ямало ненецкого автономного округа – 9 месяцев, для Краснодарского края – 7 месяцев, для Сочи – 6.

Значит, от климата зависит количество месяцев отопительного сезона?

И у нас тепло зависит от климата. Когда средняя температура воздуха на улице выше +8, тепло не подаётся.

В конце сентября подали тепло. Почему должны платить за весь месяц, если отопление дали на три дня? Это правильно?

Оплата за отопление происходит в течение 8 месяцев. Если отопление подали в сентябре, граждане будут оплачивать услугу с сентября по апрель. Если бы тепло подали в октябре, отопление бы оплачивалось с октября по май.

Мы заплатили за два дня в сентябре как за весь месяц. Будем ли платить в мае, если тепло будет в квартирах?

Нет, в мае граждане оплачивать тепло не будут. Если включили отопление в сентябре, то последний месяц оплаты – апрель.

Подано ли тепло во все социальные объекты республики?

Да. Согласно всем нормативам, в конце сентября муниципалитеты подали тепло во все социальные объекты и во все жилые дома.

Почему общедомовой счётчик тепла жильцы должны ставить за свой счёт?

Согласно действующему законодательству, жильцы должны сами ставить общедомовой прибор учёта. Жильцы должны провести собрание, принять решение протоколом, передать его в управляющую компанию, где можно получить и рассрочку на оплату стоимости прибора.

В Нефтекамске с 28 сентября по 8 октября не было отопления. Как будет оплачиваться?

Скорее всего, этот дом тоже на нормативе. Органы местного самоуправления приняли решение подать тепло в сентябре, то сентябрь будет оплачиваться. Возможно, было завоздушивание системы, был необходим вызов слесарей. Возможно, на верхних этажах нужно было спустить воздух.

Если за сентябрь пришла квитанция, значит, с сентября начался отопительный сезон.

Дом №16/2 по улице Степана Кувыкина – батареи холодные. Куда обращаться?

В Уфе создан единый диспетчерский центр для того, чтобы принимать все вопросы от жителей города по вопросам отопления. После пуска тепла система имеет определенную инертность. Все вопросы обрабатываются, на место выезжает аварийная служба и регулирует.

В некоторых домах топят так, будто на улице -30. Что делать с перетопами?

Как правило, на регулировку тепла уходит до 14 дней. Система регулируется в процессе запуска. По всем адресам будет отдельно выезжать аварийная бригада.

Есть ли в Госдуме понятие «перетопы»?

С перетопами можно бороться. Первое – нужно вовремя запускаться. Второе – можно ставить индивидуальные приборы учёта. Можно ставить автоматику для управления в соответствии с наружным воздухом. Все варианты должны решаться самими жителями.

В Уфе есть автоматические системы регулировки воздуха в некоторых квартирах. Если ли такие установки по Башкирии?

Да, есть. У нас есть Фонд регионального оператора капремонта МКД. За два последних года узлами погодного регулирования было оборудовано 76 домов. Они автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха снижают или увеличивают температуру теплоносителя. Жильцы также могут сами собраться, найти инвестора или сложиться и поставить такую систему.

Что это даёт?

С такой системой не будет перетопов. Также это даёт экономию тепла, а в конечном счёте экономию платежа. В стране заключается большое количество энерго-сервисных контрактов. Контракты делают потребление коммунальных услуг меньше. За счёт этой разницы в платежах, которые были и которые будут, компенсируется окупаемость.

Жители Уфы до сих пор не совсем понимают систему 1/8. Как депутаты помогают и защищают граждан в этом вопросе?

Все эти вопросы постоянно находятся в поле зрения депутатов, профильного комитета, руководителей министерства ЖКХ, Госкомитета по жилищно-строительному надзору, Госкомитета по тарифам, администрации города Уфы. Около месяца назад в рамках пленарного заседания Госсобрания проводился правительственный час на темы отопления. Почти три года в республике функционируют рабочие группы, созданные распоряжением председателя Госсобрания. Они созданы, чтобы разобраться во всех непонятных и спорных вопросах.

Как можно обратиться к специалистам по вопросам отопления?

Самый простой и верный способ – через официальный сайт Госсобрания Башкирии. Все вопросы, которые туда попадают, неминуемо попадают к тем, кто данными проблемами занимается.

Будут ли льготы при оплате отопления для мобилизованных?

Решение оформить льготы для данной категории граждан при оплате ЖКХ пока не принято. Принято решение в отношении пени. Если человека мобилизовали, то пени в этот период начисляться не будут. Самому мобилизованному и членам его семьи. Вопрос по льготам при оплате ЖКХ в работе.

Как проверяются управляющие компании?

В марте Правительством РФ было введено постановление об ограничении проведении проверок. Специализированные ведомства проверки проводить не могли. Проверки проводились только по согласованию с прокуратурой при наличии угрозы жизни гражданам. Но в августе 2022 года Правительством РФ были внесены изменения в данное постановление. Сейчас проводить проверки Госкомитет по жилищному и строительному надзору может без согласования с органами прокуратуры при поступлении обращений граждан.

Есть нарушения?

Да, нарушения есть. Но на данный момент Госкомитет не может выдавать предписания, если нет угрозы жизни гражданам. Составляются протоколы и выносятся предостережения при выявлении нарушений УК.

Жалуются ли сейчас жители на БашРТС?

Сейчас жалобы связаны в основном с тем, что в некоторые дома пуск тепла проходит не в тех ожиданиях, которые были у людей. Есть некоторые проблемы, которые оперативно решаются. Особо большого вала жалоб в настоящий момент нет.

Доначисления вызывают у граждан много вопросов. Правильно ли поступает ресурсоснабжающая организация в этом случае?

Переход на 1/8 и на оплату по факту и позволил уйти от каких-либо доначислений и перерасчетов, которые организация была вынуждена проводить уже по факту отопительного сезона. Основные вопросы были, когда республика перешла на 1/8. Потребовалось несколько лет, чтобы граждане поняли, как система работает. По данной теме сейчас вопросы практически отсутствуют.

Проблемы индивидуального теплового пункта. Есть дома, где ИТП работает, а есть дома, в которых система неисправна. Что делает администрация города, чтобы решить данный вопрос?

Сегодня в Уфе в рамках подготовки к сезону проводится работа в более 5 тысячах домах. 800 домов в городе с индивидуальными тепловыми пунктами. Это такая же работа в рамках подготовки к отопительному сезону. Есть вопросы по отдельным домам, где при взаимодействии с представителями дома, ответственными ведём эту работу. Все ИТП на сегодняшний день провели технологическую работу. Параллельно ведётся работа по замене отдельных узлов. Создана рабочая группа, которая отрабатывает вопросы индивидуально по каждому ИТП.

Ресурсоснабжающая организация «Уфимские инженерные сети» выставила счета за 2019 год. Это вызвало много вопросов.

На самом деле, организация должна была выставить счета ещё в 2020 году, но не выставили из-за коронавируса. Многие жители были на самоизоляции, фиксировалось реальное падение доходов граждан. Счета были выставлены за потребленное тепло. Это тепло было по факту поставлено жителям Уфы. Цифры можно проверить с помощью распечаток с приборов учёта, которые организация предоставляет по запросу.

Какова позиция Госкомитета по жилищному и строительному надзору, когда ресурсоснабжающие предприятия выставляют счета через два года?

Госкомитет по жилищному и строительному надзору и Министерство ЖКХ Башкирии считает такие начисления неправомерными. В комитет приходят обращения по данному вопросу. Все они рассматриваются, делаются расчеты. Планируется подавать исковое заявление в суд.

Насколько «Уфимские инженерные сети» готовы к зиме?

Организация в этом году провела обширную ремонтную кампанию. Намечено заменить 9,4 км инженерных сетей. На данный момент заменено уже 7 км. Остальное находится в работе. Несмотря на то, что ремонтные работы продолжаются, тепло поставляется.

Почему ресурсоснабжающие организации проводят ремонт осенью-зимой, а не летом?

«Перекапывают» зимой только в аварийных случаях. Организация «БашРТС» все ремонтные работы завершила. По республике было заменено около 23 км инженерных сетей. Сейчас заканчивается только благоустройство. Все сети прошли обследования, текущие работы выполнены.

Планируется ли на государственном уровне ввести стандарт, чтобы в подъездах были стенды с информацией по ЖКХ?

Такие нормы существуют. Есть нормативные акты Правительства РФ, где расписаны правила содержания общедомового имущества. Минимальный перечень в постановлениях есть, но многое зависит и от самих жителей, и местных властей.

Есть ли планы по установке таких информационных стендов при плановом ремонте подъездов МКД?

С января 2022 года существует условие, что региональный оператор заходит в подъезды, если УК провела подготовительные работы. При проведении конкурсов «Лучший подъезд», «Лучший многоквартирный дом» наличие стендов отслеживается.

Что такое «перетопы» и «перегревы»?

Перегрев – это ответственность ресусрсоснабжающий организации. За перетопом должны следить управляющие компании. Центра энергосбережения Уфы может показать, надлежащего ли качества предоставляемая услуга.

Специалисты контролируют, как подается тепло в дома. Что они делают дальше?

Информация передаётся ресурсоснабдающим организациям. Устраняются нарушения. Так, за прошлый отопительный сезон было зафиксировано и ликвидировано 197 тысяч подобных ситуацией. Благодаря решению этих проблем, жители смогли значительно сэкономить. За отопительный сезон 2021-2022 уфимцы заплатили на 245 млн рублей меньше, чем за 2020-2021.

Платформа имеет возможность распечатать весь отопительный сезон и проанализировать по сравнению с прошлым голом по каждому дому.

Управляющие компании должны предоставить паспорта готовности к зиме. Но как УК контролируются после?

Специалисты министерства ЖКХ после старта отопительного сезона работают с жалобами, с системой «Инфидент», с Центром энергосбережения. Также проводится работа с главами администраций, с их заместителями. На постоянной основе проводятся ВКС, совещания. Все вопросы фиксируются и решаются по возможности.

Будут ли повышения цен на коммунальные услуги?

На отопительный сезон 2022 года тариф установлен ещё в декабре 2021 гожа. С 1 июля прошло плановое изменение. Тарифы на тепловую энергию выросла на 3,5%. Все нормативно-правовые акты, которые принимаются на федеральном уровне, находят отражение при рассмотрении и утверждение тарифов.

Если на улице тепло, может ли ресурсоснабжающая организация убавить отопление?

Температура теплоносителя не может быть менее чем 70 градусов. Это связано с необходимостью поддерживать санитарно-гигиенические требования в горячей воде.

Не во всех городах такие мощные и современные ТЭЦ?

Нет. В некоторых городах имеются проблемы. Например, Кумертау. Вопросы были озвучены на оперативных совещаниях с Главой Башкирии. Сейчас с Фондом национального благосостояния решается вопрос по децентрализации системы отопления. Возможно, в городе будут построены автономные котельные.

На 2023 год на модернизацию коммунальной сферы по России выделено 20 млрд рублей, на 2024 год – 100 млрд.

Кто контролирует опрессовку?

Опрессовку проводит УК вместе с ресурсоснабжающей организацией.

Если не живу в квартире, за отопление придётся платить?