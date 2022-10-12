Открытие памятника генералу Шаймуратову и праздничный концерт: как Башкирия отметила День республики

Легендарный комдив и всенародный герой вновь на коне. Генерал-майор Минигали Шаймуратов словно рвется в очередную кавалерийскую атаку. Героя России Советская площадь встречает громкими аплодисментами. Именно тут в марте 1942 года командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии доложил руководству республики о том, что бойцы готовы к отправке на фронт. Спустя 8 десятилетий предводитель самого титулованного подразделения Советской армии снова здесь, среди своих благодарных потомков.
Колоннада состоит из 24 колонн и 6 полукруглых пилястр. Общие габариты композиции – 62 на 29 метров, высота с учетом рельефа – 15 метров. Все изготовлено из башкирского гранита. На весь ансамбль ушло более 40 тонн бронзы. Этого события без преувеличения ждала вся республика. Особенно дети и внуки шаймуратовцев. На церемонию открытия памятника они собрались со всей страны.
С Днём республики и открытием памятника жителей региона поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что такие мероприятия – важная часть проводимой в стране большой работы по сохранению и защите исторической памяти. И этот монумент посвящён не только Минигали Шаймуратову. Архитектурный ансамбль – дань памяти всем воинам-защитникам Родины.
Исторической личностью для России назвал Минигали Шаймуратова руководитель одного из новых регионов страны Денис Пушилин. Обращаясь к жителям Башкортостана, он подчеркнул, что история двух братских республик переплетена, и командир 112-й Башкавдивизии также дорог и для народа Донбасса. А памятник в Уфе словно является продолжением мемориала «Высота бессмертия» в ЛНР, который установлен рядом с местом гибели Минигали Шаймуратова.
В подтверждение слов на площади – бойцы отряда Шаймуратова, которые в эти дни вновь освобождают Донбасс от нацизма. Ребята в Уфе лишь в краткосрочном отпуске после ранения.
Один рельеф композиции называется «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», второй – «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии». На мемориальных башнях размещены списки бойцов Башкавдивизии – 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы. На фасаде можно увидеть геральдический щит, увенчанный Звездой Героя России.
Увековечить имя комдива пытались сразу после войны. О присвоении звания Героя Советского Союза ходатайствовал еще маршал Будённый. Подписи собирали жители республики. Но только 2 года назад, в 2020-м, президент страны подписал указ. О просьбе 4-миллионной республики главе государства доложил Радий Хабиров.
В День республики юных шаймуратовцев в Башкортостане стало ещё больше. 500 учеников республиканских школ, учащиеся шаймуратовских классов, дали торжественную клятву прямо на Советской площади. Среди тех, кто поклялся достойно учиться и готовить себя к служению Родине, и праправнук Минигали Мингазовича. Свой выбор он объяснил коротко и по делу.
Равняться на героя кадетов призвал помощник президента страны Владимир Мединский. Судьбу Шаймуратова он назввал не иначе как настоящей советской, башкирской, русской мечтой. Суть одна – человек из простой семьи сделал себя сам, построив блестящую военную карьеру. К тому же создал целую дивизию героев.
Участники спецоперации, журналисты, врачи и волонтеры, которые помогали жителям Донбасса, удостоились ордена Шаймуратова. Государственную награду они получили из рук Главы Башкортостана. А сразу после окончания церемонии открытия памятника все смогли подойти к нему поближе и рассмотреть в деталях. Памятник возвели по проекту народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора Башкирии Константина Донгузова, а работали над ним несколько десятков человек: художественные эксперты, литейщики, гранитостроители, историки. Авторы проекта побывали на родине генерала в Кармаскалинском районе, где изучали архивные документы, потом погружались в историю башкирских всадников и кавалерии.
Памятник сначала создавали из глины, уже потом отлили в бронзе. Чтобы правильно воссоздать движения башкирских танцев для сюжетов на барельефе, в мастерской побывали артисты балета, а прототипом коня Шаймуратова стал вот этот мерин. В Уфу памятник везли частями на фурах. А уже на Советской площади собирали воедино, так как полностью статуя не помещалась в машину. Размером она приближается к Салавату Юлаеву, который является одним из крупнейших конных памятников в Европе.
Эта песня уже давно стала народной. Поэтому было принято решение, что башенные часы на Советской площади отныне ежедневно в полдень будут играть мелодию из песни «Шаймуратов-генерал».
Собрание в честь Дня республики начинается с выноса главных государственных символов – флагов России и Башкортостана. В зале делегации из Белорусии, Калмыкии, Татарстана, Ульяновской области, представители Чеченской республики. Наряду с теми, кто внес вклад в становление республики, родные и близкие героически погибших во время спецоперации на Украине башкирских солдат. Защита их семей – приоритетная задача властей, отмечает Радий Хабиров и рассказывает о подписанном 11 октября распоряжении. Оно касается семей, чьи отцы и мужья участвуют в СВО. Дополнительно к существующим федеральным гарантиям республика предусматривает более 30 новых мер поддержки.
Со сцены звучат слова о достижениях республики. Радий Хабиров отметил, что, несмотря на санкции и тяжелые коронавирусные годы, удалось достичь заметных успехов в экономике, социальной сфере. Растёт промышленность и сельское хозяйство. Второй год подряд республика становится лидером в стране по эффективности промышленной политики.
В преддверии своего 450-летнего юбилея Уфа серьезно преображается, отмечают собеседники. Появляются новые интересные объекты и в других муниципалитетах. Чего только стоит историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. Разработчикам уникального для России проекта присудили государственные премии республики имени Салавата Юлаева. Строительство музея – это большая работа по сохранению древних наскальных рисунков и в целом пещеры Шульган-Таш.
Премию в области литературы, искусства и архитектуры получили также работники Национального симфонического оркестра и творческий коллектив за спектакль «Потомки Салавата не отступят». Помимо этого, на сцене ГКЗ «Башкортостан» вручали ордена Дружбы, Салавата Юлаева, генерала Шаймуратова и медали «За трудовую доблесть».
Праздник добрался и до мест боевого слаживания. День Республики Башкортостан отметили мобилизованные по всей стране. Организовать концерты для военнослужащих поручил руководитель региона Радий Хабиров. В честь праздника на закрытую площадку допустили не только артистов, но и журналистов нашего телеканала.
Пока недавно мобилизованные военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в полях, дневальные хлопочут в лагере. Топят буржуйку в палатке, готовят праздничный обед.
Бойцы батальона имени Шаймуратова также записали поздравление жителям Башкортостана с Днем республики. В обращении к землякам добровольцы на двух языках – башкирском и русском – пожелали крепкого здоровья и мирного неба над головой.
Уже вечером на Советской площади вновь стало многолюдно. Зрители увидели концерт мастеров искусств республики под названием «Рожденный для бессмертной славы». Изюминкой концерта стала музыкально-сценическая постановка на основе отрывка спектакля Башдрамтеатра «Потомки Салавата не отступят!». Действо разворачивалось и на сцене, и у подножия памятника Герою России Минигали Шаймуратову. В центре сюжета – формирование 112-й Башкавдивизии. Актерам театра помогали артисты ансамблей им. Файзи Гаскарова и «Мирас».
Здесь же состоялся и финал первого Всероссийского фестиваля «Время героев». На сцену вышли 18 авторов и исполнителей песен на патриотическую тематику со всей страны. Песни о Родине и для Родины. Каждая строчка посвящена любви родному краю и большой стране. Все композиции – авторские. И за историей создания каждой стоит определенное событие. Наталья Гончарова из Луганской Народной Республики перед началом фестиваля рассказала нам, что написала песню «За единство» после того, как две ракеты попали в ее дом в 2014-м.
Многие преодолели тысячи километров, чтобы спеть свои произведения рядом с величественным памятником Герою России Минигали Шаймуратову, бойцам Башкавдивизии и всем воинам, павшим за Родину. Участники выступили в трех номинациях: «Авторская песня», «Композитор», «Автор слов». Всего оргкомитету проекта поступило 425 заявок из 28 регионов России. А это 665 музыкальных произведений. Проект направлен на поиск новых авторов и песен на патриотическую тему, а также формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения.
Призовой фонд фестиваля – 1 млн рублей. На полуфинале члены жюри приняли решение, что гран-при присуждаться не будет. И все деньги распределили среди призеров в номинациях. В качестве памятной награды победители в номинациях получили статуэтку – миниатюрную копию памятника Шаймуратову. Некоторые артисты заявили, что свой сертификат направят на помощь бойцам на передовой спецоперации, оставаясь верными девизу: «Потомки Салавата отступать не умеют».