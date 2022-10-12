Открытие памятника генералу Шаймуратову и праздничный концерт: как Башкирия отметила День республики

Сегодня для всей нашей республики особый день. Потому что имя Минигали Шаймуратова дорого каждому башкортостанцу. Новый памятник посвящён не только генералу Шаймуратову. Это дань памяти и уважения всем павшим в боях за Родину. В этом большой смысл монумента. Сегодня мы отмечаем День республики. Специально к этому празднику приурочили церемонию открытия нового мемориального комплекса. Очень приятно, что в эти дни Уфу посетил глава ДНР Денис Владимирович Пушилин, с которым мы долгие годы работаем вместе. Нашу республику и Донбасс связывают очень тёплые отношения. Генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс. Это очень символично и важно для нашей молодёжи, наших ребят, которые выполняют свой ратный долг. Конечно, нас переполняют самые добрые и светлые эмоции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан