Открытие памятника генералу Шаймуратову и праздничный концерт: как Башкирия отметила День республики

Легендарный комдив и всенародный герой вновь на коне. Генерал-майор Минигали Шаймуратов словно рвется в очередную кавалерийскую атаку. Героя России Советская площадь встречает громкими аплодисментами. Именно тут в марте 1942 года командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии доложил руководству республики о том, что бойцы готовы к отправке на фронт. Спустя 8 десятилетий предводитель самого титулованного подразделения Советской армии снова здесь, среди своих благодарных потомков.

Колоннада состоит из 24 колонн и 6 полукруглых пилястр. Общие габариты композиции – 62 на 29 метров, высота с учетом рельефа – 15 метров. Все изготовлено из башкирского гранита. На весь ансамбль ушло более 40 тонн бронзы. Этого события без преувеличения ждала вся республика. Особенно дети и внуки шаймуратовцев. На церемонию открытия памятника они собрались со всей страны.

С Днём республики и открытием памятника жителей региона поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что такие мероприятия – важная часть проводимой в стране большой работы по сохранению и защите исторической памяти. И этот монумент посвящён не только Минигали Шаймуратову. Архитектурный ансамбль – дань памяти всем воинам-защитникам Родины.

Сегодня для всей нашей республики особый день. Потому что имя Минигали Шаймуратова дорого каждому башкортостанцу. Новый памятник посвящён не только генералу Шаймуратову. Это дань памяти и уважения всем павшим в боях за Родину. В этом большой смысл монумента. Сегодня мы отмечаем День республики. Специально к этому празднику приурочили церемонию открытия нового мемориального комплекса. Очень приятно, что в эти дни Уфу посетил глава ДНР Денис Владимирович Пушилин, с которым мы долгие годы работаем вместе. Нашу республику и Донбасс связывают очень тёплые отношения. Генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс. Это очень символично и важно для нашей молодёжи, наших ребят, которые выполняют свой ратный долг. Конечно, нас переполняют самые добрые и светлые эмоции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Открытие памятника генералу Шаймуратову и праздничный концерт: как Башкирия отметила День республики

Исторической личностью для России назвал Минигали Шаймуратова руководитель одного из новых регионов страны Денис Пушилин. Обращаясь к жителям Башкортостана, он подчеркнул, что история двух братских республик переплетена, и командир 112-й Башкавдивизии также дорог и для народа Донбасса. А памятник в Уфе словно является продолжением мемориала «Высота бессмертия» в ЛНР, который установлен рядом с местом гибели Минигали Шаймуратова.

Открытие памятника Минигали Шаймуратову – это восстановление исторической справедливости. Очень радует такое трепетное отношение жителей Башкортостана и главы республики Радия Фаритовича к героической личности комдива. Знаю, как происходило присвоение ему звания Героя России. Огромная благодарность за это Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Безусловно, важно также единение регионов Российской Федерации – в данном случае Донбасса и Башкортостана. У нас общая история. Генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс, но Башкирская кавалерийская дивизия пошла дальше и дошла до Берлина. И сегодня жители Донбасса и Башкортостана вновь плечом к плечу защищают нашу большую Родину – Россию.

Денис Пушилин, врио главы Донецкой Народной Республики

В подтверждение слов на площади – бойцы отряда Шаймуратова, которые в эти дни вновь освобождают Донбасс от нацизма. Ребята в Уфе лишь в краткосрочном отпуске после ранения.

БАШКОРТТАР-БСТ

Один рельеф композиции называется «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», второй – «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии». На мемориальных башнях размещены списки бойцов Башкавдивизии – 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы. На фасаде можно увидеть геральдический щит, увенчанный Звездой Героя России.

Увековечить имя комдива пытались сразу после войны. О присвоении звания Героя Советского Союза ходатайствовал еще маршал Будённый. Подписи собирали жители республики. Но только 2 года назад, в 2020-м, президент страны подписал указ. О просьбе 4-миллионной республики главе государства доложил Радий Хабиров.

Фото №2 - Открытие памятника генералу Шаймуратову и праздничный концерт: как Башкирия отметила День республики

В День республики юных шаймуратовцев в Башкортостане стало ещё больше. 500 учеников республиканских школ, учащиеся шаймуратовских классов, дали торжественную клятву прямо на Советской площади. Среди тех, кто поклялся достойно учиться и готовить себя к служению Родине, и праправнук Минигали Мингазовича. Свой выбор он объяснил коротко и по делу.

Искандер Шаймуратов, праправнук Минигали Шаймуратова

Я хотел почтить память прапрадедушки и быть похожим на него.

Равняться на героя кадетов призвал помощник президента страны Владимир Мединский. Судьбу Шаймуратова он назввал не иначе как настоящей советской, башкирской, русской мечтой. Суть одна – человек из простой семьи сделал себя сам, построив блестящую военную карьеру. К тому же создал целую дивизию героев.

Всего добился сам, очень образованный человек, причем образование университетского мирового уровня. Знание китайского, уйгурского языка, военный резидент в Китае. Это тот образец, по которому должны строить свою жизнь мальчишки-шаймуратовцы, принявшие сейчас присягу на площади.

Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации

Участники спецоперации, журналисты, врачи и волонтеры, которые помогали жителям Донбасса, удостоились ордена Шаймуратова. Государственную награду они получили из рук Главы Башкортостана. А сразу после окончания церемонии открытия памятника все смогли подойти к нему поближе и рассмотреть в деталях. Памятник возвели по проекту народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора Башкирии Константина Донгузова, а работали над ним несколько десятков человек: художественные эксперты, литейщики, гранитостроители, историки. Авторы проекта побывали на родине генерала в Кармаскалинском районе, где изучали архивные документы, потом погружались в историю башкирских всадников и кавалерии.

Памятник сначала создавали из глины, уже потом отлили в бронзе. Чтобы правильно воссоздать движения башкирских танцев для сюжетов на барельефе, в мастерской побывали артисты балета, а прототипом коня Шаймуратова стал вот этот мерин. В Уфу памятник везли частями на фурах. А уже на Советской площади собирали воедино, так как полностью статуя не помещалась в машину. Размером она приближается к Салавату Юлаеву, который является одним из крупнейших конных памятников в Европе.

Радий Фаритович нам очень большую планку задал и ожидал от нас многого. Очень тщательно я изучил конные памятники, весь мой коллектив работал. Ответственность чувствовали большую, старались пройти этот путь достойно.

Салават Щербаков, скульптор, народный художник России

Эта песня уже давно стала народной. Поэтому было принято решение, что башенные часы на Советской площади отныне ежедневно в полдень будут играть мелодию из песни «Шаймуратов-генерал».

Собрание в честь Дня республики начинается с выноса главных государственных символов – флагов России и Башкортостана. В зале делегации из Белорусии, Калмыкии, Татарстана, Ульяновской области, представители Чеченской республики. Наряду с теми, кто внес вклад в становление республики, родные и близкие героически погибших во время спецоперации на Украине башкирских солдат. Защита их семей – приоритетная задача властей, отмечает Радий Хабиров и рассказывает о подписанном 11 октября распоряжении. Оно касается семей, чьи отцы и мужья участвуют в СВО. Дополнительно к существующим федеральным гарантиям республика предусматривает более 30 новых мер поддержки.

Фото №3 - Открытие памятника генералу Шаймуратову и праздничный концерт: как Башкирия отметила День республики

Они касаются зачисления в детский сад, оплаты ухода за ребенком, предоставления детского питания, бесплатного проезда на общественном транспорте, путевок в детские оздоровительные лагеря, обеспечения школьников и студентов колледжей горячим питанием. Пожилые родственники и инвалиды смогут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Семьям мобилизованных будут облегчены условия программы «Жилстройсбережения», предоставлена возможность купить жилье через Фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Со сцены звучат слова о достижениях республики. Радий Хабиров отметил, что, несмотря на санкции и тяжелые коронавирусные годы, удалось достичь заметных успехов в экономике, социальной сфере. Растёт промышленность и сельское хозяйство. Второй год подряд республика становится лидером в стране по эффективности промышленной политики.

Республика созидает, я всегда интересуюсь, и мне нравится, как наше руководство ведет политику. Преобразовываются села, город Уфа особенно. Сегодня мне как бальзам на сердце открытие этого памятника Минигали Шаймуратову.

Рафаэль Байдавлетов, бывший премьер-министр правительства Республики Башкортостан /1999-2008 г.г./

В преддверии своего 450-летнего юбилея Уфа серьезно преображается, отмечают собеседники. Появляются новые интересные объекты и в других муниципалитетах. Чего только стоит историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. Разработчикам уникального для России проекта присудили государственные премии республики имени Салавата Юлаева. Строительство музея – это большая работа по сохранению древних наскальных рисунков и в целом пещеры Шульган-Таш.

Это лицо, это жемчужина, это самый интересный музей, который посвящен самому трепетному нашему объекту, это бренд Республики Башкортостан. И как подать это бренд красиво – это очень важно. То есть мы его обрамили в красивую рамку и раскрыли для туристов.

Рустам Алибаев, генеральный директор экспертно-проектного бюро «Архтамга»

Премию в области литературы, искусства и архитектуры получили также работники Национального симфонического оркестра и творческий коллектив за спектакль «Потомки Салавата не отступят». Помимо этого, на сцене ГКЗ «Башкортостан» вручали ордена Дружбы, Салавата Юлаева, генерала Шаймуратова и медали «За трудовую доблесть».

Это День республики очень важен для нас всегда, потому что мы поводим итог, как жили этот год, это день рождения республики. И мы смотрим, что у нас есть. Вот мы, например, сегодня открыли памятник Шаймуратову.

Рамиль Рахимов, доцент кафедры института истории и государственного управления БашГУ

Праздник добрался и до мест боевого слаживания. День Республики Башкортостан отметили мобилизованные по всей стране. Организовать концерты для военнослужащих поручил руководитель региона Радий Хабиров. В честь праздника на закрытую площадку допустили не только артистов, но и журналистов нашего телеканала.

Пока недавно мобилизованные военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в полях, дневальные хлопочут в лагере. Топят буржуйку в палатке, готовят праздничный обед.

Кто-то на тактической подготовке, мы как взвод обеспечения готовим тёплый обед. – А что входит в обед? Чем питаются наши солдаты? – Меню пока на сегодня не знаю. Но кормят хорошо: первое, второе, салаты, чай, хлеб, компот. Всё есть, жалоб нет.

Галим Гатиатуллин, мобилизованный /Абзелиловский район/

Бойцы батальона имени Шаймуратова также записали поздравление жителям Башкортостана с Днем республики. В обращении к землякам добровольцы на двух языках – башкирском и русском – пожелали крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Фото №4 - Открытие памятника генералу Шаймуратову и праздничный концерт: как Башкирия отметила День республики

Уже вечером на Советской площади вновь стало многолюдно. Зрители увидели концерт мастеров искусств республики под названием «Рожденный для бессмертной славы». Изюминкой концерта стала музыкально-сценическая постановка на основе отрывка спектакля Башдрамтеатра «Потомки Салавата не отступят!». Действо разворачивалось и на сцене, и у подножия памятника Герою России Минигали Шаймуратову. В центре сюжета – формирование 112-й Башкавдивизии. Актерам театра помогали артисты ансамблей им. Файзи Гаскарова и «Мирас».

Здесь же состоялся и финал первого Всероссийского фестиваля «Время героев». На сцену вышли 18 авторов и исполнителей песен на патриотическую тематику со всей страны. Песни о Родине и для Родины. Каждая строчка посвящена любви родному краю и большой стране. Все композиции – авторские. И за историей создания каждой стоит определенное событие. Наталья Гончарова из Луганской Народной Республики перед началом фестиваля рассказала нам, что написала песню «За единство» после того, как две ракеты попали в ее дом в 2014-м.

Многие преодолели тысячи километров, чтобы спеть свои произведения рядом с величественным памятником Герою России Минигали Шаймуратову, бойцам Башкавдивизии и всем воинам, павшим за Родину. Участники выступили в трех номинациях: «Авторская песня», «Композитор», «Автор слов». Всего оргкомитету проекта поступило 425 заявок из 28 регионов России. А это 665 музыкальных произведений. Проект направлен на поиск новых авторов и песен на патриотическую тему, а также формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения.

Призовой фонд фестиваля – 1 млн рублей. На полуфинале члены жюри приняли решение, что гран-при присуждаться не будет. И все деньги распределили среди призеров в номинациях. В качестве памятной награды победители в номинациях получили статуэтку – миниатюрную копию памятника Шаймуратову. Некоторые артисты заявили, что свой сертификат направят на помощь бойцам на передовой спецоперации, оставаясь верными девизу: «Потомки Салавата отступать не умеют».

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