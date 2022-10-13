Роспотребнадзор рекомендует начать прививаться от клещевого энцефалита

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что начать прививаться от клещевого энцефалита лучше сейчас, в октябре-ноябре.

Прививка позволит организму выработать иммунитет к максимальной активности насекомых. Так, промежуток между первой и второй прививками должен составлять от 1 до 7 месяцев. А треть прививку делают только через год после первой.

Ревакцинацию нужно проводить каждые три года. Существует также экстренная вакцинация, которая проводится весной и летом, в два этапа (через две недели после первой делают вторую прививку).