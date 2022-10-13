В Уфе появилась «Аллея юристов»

В рамках акции «Зеленая Башкирия» там появилась красивая черемуховая аллея из 15 декоративных деревьев. У ассоциации богатая история. В свое время ее основал Радий Хабиров, который стал ее первым председателем. Сегодня отделение объединяет более 1300 представителей профессионального юридического сообщества. Больше года Башкортостанский филиал ассоциации – лучший в стране.