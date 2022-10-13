В Уфе появилась «Аллея юристов»

 Она появилась на бульваре Девлеткильдеева в честь 15-летия Башкортостанского отделения ассоциации юристов России. Сейчас  бульвар переживает второе рождение, совсем скоро улица сформирует полноценную дорожную артерию.

В рамках акции «Зеленая Башкирия» там появилась красивая черемуховая аллея из 15 декоративных деревьев. У ассоциации  богатая история. В свое время ее основал Радий Хабиров, который стал ее первым председателем. Сегодня отделение объединяет более 1300 представителей профессионального юридического сообщества. Больше года Башкортостанский филиал ассоциации – лучший в стране.

В этом году Башкортостанское отделение отмечает 15-летие, пройдет большой путь. Пришла идея в честь 15-летия посадить красивые деревья, которые будут радовать жителей и гостей Уфы.

Ирина Панькина, председатель Башкортостанского отделения ассоциации юристов России
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