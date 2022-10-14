В Москве прошла встреча «Башкортостан объединяет»

Я много узнала для себя нового. Желаю, чтобы каждый регион проводил такие интеграционные мероприятия. Когда я училась за пределами своей страны, этого сообщества соотечественников, сообщества людей, которые живут вокруг, но при этом твои земляки, очень не хватает. Важность таких мероприятий сложно переоценить.

Мария Бутина, депутат Государственной Думы РФ