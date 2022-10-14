В Доме Кино в Москве прошла встреча «Башкортостан объединяет». Выходцы из республики за сотни километров от Родины смогли вновь проникнуться национальными традициями.
Для гостей организовали мастер-классы по рукоделию, ваянию, а также выставки национальных костюмов, быта и картин башкирских художников. Завершился вечер выступлениями национальных коллективов и звёзд башкирской эстрады. В Москве уже много лет существует фольклорные объединения, которые занимаются популяризацией башкирской культуры.
В Москве учится много ребят из Башкортостана. Учащихся поддерживает и объединяет Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана. В этом году в московские вузы поступило более 750 человек.