В Москве прошла встреча «Башкортостан объединяет»

В Доме Кино в Москве прошла встреча «Башкортостан объединяет». Выходцы из республики за сотни километров от Родины смогли вновь проникнуться национальными традициями.

Для гостей организовали мастер-классы по рукоделию, ваянию, а также выставки национальных костюмов, быта и картин башкирских художников. Завершился вечер выступлениями национальных коллективов и звёзд башкирской эстрады. В Москве уже много лет существует фольклорные объединения, которые занимаются популяризацией башкирской культуры.

Нас приглашают не только на национальные праздники, но и на другие мероприятия, например, в школы. Мы рассказываем про культуру и историю Башкортостана, ведем активную общественную работу по популяризации не только культуры, но и наших национальных героев.

Гульсина Батыршина, руководитель фольклорного коллектива «Ак Тирме»/Москва/

Я много узнала для себя нового. Желаю, чтобы каждый регион проводил такие интеграционные мероприятия. Когда я училась за пределами своей страны, этого сообщества соотечественников, сообщества людей, которые живут вокруг, но при этом твои земляки, очень не хватает. Важность таких мероприятий сложно переоценить.

Мария Бутина, депутат Государственной Думы РФ

В Москве учится много ребят из Башкортостана. Учащихся поддерживает и объединяет Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана. В этом году в московские вузы поступило более 750 человек.

Фото №1 - В Москве прошла встреча «Башкортостан объединяет»

Учусь в Высшей школе экономики. Там много иностранцев, людей из других стран. Мы все рассказываем о своих регионах.

Тимур Исанбирдин, студент

Этот проект не только история о том, что здесь собрались земляки, уроженцы Башкортостана. Это история о том, что мы объединили наше молодое поколение, наше старшее поколение, которое может передать опыт.

Ильдар Бикбаев, заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан в Москве
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