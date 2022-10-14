Семьи погибших в спецоперации добровольцев смогут получить региональные выплаты в 2 млн рублей

Из документа следует, что единовременная материальная помощь назначается и выплачивается членам семей погибших военнослужащих, принимавших участие в СВО с 24 февраля. К погибшим военнослужащим относятся граждане, которые родились или жили в Башкортостане или имели регистрацию по месту дислокации воинских частей на территории республики, а также граждане, изъявившие желание принять участие в СВО в составе добровольческих отрядов и погибшие при выполнении задач на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Порядок назначения выплаты матпомощи был утвержден в апреле текущего года.