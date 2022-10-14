В Саратовской области прошел концерт для мобилизованных бойцов из Башкирии

Башкирские артисты устроили концерт для мобилизованных в Саратовской области и передали им подарки. Сейчас там проходят боевую подготовку около 100 бойцов из республики. Земляков навестила концертная бригада Уфимского городского дворца культуры.
В программе были патриотические и лирические песни. На мероприятии присутствовали мобилизованные и из других регионов, специально для них в концерт включили своеобразную «визитку» о Башкортостане – рассказ о том, что собой представляет регион и чем он славен. Солдат навестил и министр лесного хозяйства, который привез гостинцы от ведомства.
Кроме этого, подарки от себя передали и артисты. Военнослужащим также вручили рисунки и письма башкирских школьников.