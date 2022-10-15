В России, по данным на 15 октября, выявлено более 13 тысяч новых фактов коронавируса

В России, по обновленным федеральным данным на 15 октября, выявлено в общей сложности 21 292 200 фактов заражения коронавирусом среди населения. В их числе за сутки обнаружено 13 384 случаев.

Также известно, что госпитализировано за сутки 1 657 пациентов с коронавирусом. Выписано по выздоровлению за последние 24 часа 26 130 пациентов, а с начала пандемии – 20 585 404 пациентов.