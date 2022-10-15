В Уфе появилась новая спортплощадка в рамках проекта «Реальные дела»

В Уфе в рамках проекта «Реальные дела» установили новую многофункциональную спортивную площадку. Объект появился во дворе ул. Б. Бикбая, 28.
На днях замглавы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Бикимбетов и Ришат Давлетгареев, депутаты горсовета Александр Мельников и Айдар Зубаиров и жители многоквартирного дома провели приемку работы.
Площадка может стать местом для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол или гандбол. Кроме того, установлены тренажеры.
Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района Уфы