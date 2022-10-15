В ЛНР наградили дорожников из Башкирии

В Луганской Народной Республике наградили башкирских дорожников, которые восстанавливают инфраструктуру в регионе. Специалистов поблагодарили за проделанную работу и вручили лучшим из них ведомственные знаки «За содействие».

Ситуация складывалась так, что своими силами местные власти порой не справлялись. Десант рабочих из Башкортостана трудится в городах Красный Луч и Петровское. За ними закреплено 33 дороги республиканского и местного значения, почти половина уже сделана.