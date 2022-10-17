В Башкирии уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 37%

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает о снижении количества заболевших.
Так, в Башкирии уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 37% за последнюю неделю. За сутки коронавирус выявили у 319 человек (326 592), выздоровели – 279 (316 862), скончались за всё время пандемии – 5863. Госпитализировали 17 человек.
В России коронавирус выявили у 10 403 человек за последние сутки (21 314 957), выздоровели – 14 513 (20 618 358), скончались – 92 (388 993). Госпитализация потребовалась 604 зараженным.