В Башкирии уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 37%

Так, в Башкирии уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 37% за последнюю неделю. За сутки коронавирус выявили у 319 человек (326 592), выздоровели – 279 (316 862), скончались за всё время пандемии – 5863. Госпитализировали 17 человек.