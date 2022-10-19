Геопарк «Янган-Тау» отмечает пятилетний юбилей со дня основания

«Геопарк «Янган-Тау» – наша гордость. Только в прошлом году его посетили 110 тыс. человек. Значительно увеличилось и число партнеров геопарка. В начале работы их было два, теперь – 16. В «Янган-Тау» работает один из наших визит-центров. А по всему геопарку установлены информационные и навигационные стенды. Планы – масштабные. Работаем дальше», – написал Глава Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.