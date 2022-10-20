В Башкирии за неделю подорожали капуста, яйца и помидоры

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на продукты в магазинах региона. Эксперты поделились результатами исследования за 10-17 октября.

Больше всего в цене выросла капуста (6%). Теперь килограмм этого овоща в среднем можно купить за 20 рублей. Также значительно подорожали помидоры (4%) и куриные яйца (4,8%). Незначительно подорожали огурцы (2,3%) и бананы (2,8%).