В Уфе две ночи будет ограничено движение на участках по улице Ленина

В столице Башкирии ограничат движение транспорта на улице Ленина. Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с мероприятиями по прокладке подземной кабельной канализации.

С 20:00 20 октября до 6:00 21 октября будет перекрыто движение на пересечении улиц Ленина и Октябрьской Революции. 21 октября с 20:00 21 до 6:00 22 октября ограничат движение на пересечении улиц Чернышевского и Ленина.