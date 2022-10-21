В Уфе стартовал II национальный чемпионат профессионального мастерства «DeafSkills»
В Уфе стартовал национальный чемпионат для людей с
нарушением слуха. Соревнования по профмастерству «DeafSkills» проводятся во
второй раз. В прошлом году площадкой для мероприятия стала Казань.
В столице Башкортостана слабослышащие будут
показывать свои навыки в 34 компетенциях. Участников, а их более 350 из 45
регионов страны, поприветствовал Глава республики Радий Хабиров.
Я
каждому из вас желаю успехов и побед, но точно знаю, что в соревнованиях такого
рода не бывает проигравших.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Мы
выбрали Башкортостан, потому что республика славится гостеприимством, славится отношением к инвалидами, здесь давно формируется доступная среда. Социальное
партнерство между общественными организациями инвалидов и органами государственной власти на очень высоком уровне.
Станислав Иванов, президент Всероссийского общества глухих
Задача чемпионата – привлечение внимания
общественности к проблемам глухих и слабослышащих людей, а также развитие
института профессионального образования, который позволит им быть
конкурентоспособными на рынке труда.
Очень
важное мероприятие, очень рады, что республика принимает его. Я думаю, что мы
еще больше людей, в том числе работодателей, повернем в сторону людей с нарушением
слуха.
Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан