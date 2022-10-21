В Уфе стартовал II национальный чемпионат профессионального мастерства «DeafSkills»

Очень важное мероприятие, очень рады, что республика принимает его. Я думаю, что мы еще больше людей, в том числе работодателей, повернем в сторону людей с нарушением слуха.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан