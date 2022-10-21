В Уфе стартовал II национальный чемпионат профессионального мастерства «DeafSkills»

В Уфе стартовал национальный чемпионат для людей с нарушением слуха. Соревнования по профмастерству «DeafSkills» проводятся во второй раз. В прошлом году площадкой для мероприятия  стала Казань.

В столице Башкортостана слабослышащие будут показывать свои навыки в 34 компетенциях. Участников, а их более 350 из 45 регионов страны, поприветствовал Глава республики Радий Хабиров.

Я каждому из вас желаю успехов и побед, но точно знаю, что в соревнованиях такого рода не бывает проигравших.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы выбрали Башкортостан, потому что республика славится гостеприимством, славится отношением к инвалидами, здесь давно формируется доступная среда. Социальное партнерство между общественными организациями инвалидов и органами государственной власти на очень высоком уровне.

Станислав Иванов, президент Всероссийского общества глухих

Задача чемпионата – привлечение внимания общественности к проблемам глухих и слабослышащих людей, а также развитие института профессионального образования, который позволит им быть конкурентоспособными на  рынке труда.

Очень важное мероприятие, очень рады, что республика принимает его. Я думаю, что мы еще больше людей, в том числе работодателей, повернем в сторону людей с нарушением слуха.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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