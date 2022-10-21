В Уфе встретили врачей-волонтеров, вернувшихся из ЛНР

С открытой душой, благодарные, добрые, улыбчивые, очень терпеливые. И они очень рады, что мы приезжаем оказывать им медицинскую помощь. Ждут нас. И прямо молятся, чтобы вахта эта не кончалась.

Раушания Егорова, старшая медицинская сестра РКБ им. Р. Куватова