В Уфе встретили врачей-волонтеров, вернувшихся из ЛНР

Бригада врачей-волонтёров вернулась из Луганской народной республики. Сегодня в Уфе прошла встреча в штабе общественной поддержки вынужденных переселенцев при региональном отделении партии «Единая Россия».

Акция реализуется в рамках  федерального проекта «Здоровое будущее». Врачи-волонтеры из Башкортостана принимают активное участие в помощи жителям Луганской и Донецкой республик.

Мы подводим итоги работы очередной бригады волонтёров-медиков, которые трудились в ЛНР. Оказывали специализированную и квалифицированную помощь и детям, и взрослым. Также мы отдаём дань уважения волонтерам.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

По словам врачей-волонтёров, местные жители тепло относятся к башкирским врачам. На приём к ним выстаивались огромные очереди. Несмотря на неспокойную обстановку, медики продолжают нести вахту.

С открытой душой, благодарные, добрые, улыбчивые, очень терпеливые. И они очень рады, что мы приезжаем оказывать им медицинскую помощь. Ждут нас. И прямо молятся, чтобы вахта эта не кончалась.

Раушания Егорова, старшая медицинская сестра РКБ им. Р. Куватова

Врачам помогали – перевязки, раненых переносили. Последнюю неделю тяжело было, когда развёртывали госпиталь. В основном доврачебную помощь оказывали. Медсестёр не хватало.

Андрей Ефтеев, водитель Республиканского кардиологического центра
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ