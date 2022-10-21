В Уфе встретили врачей-волонтеров, вернувшихся из ЛНР

Бригада врачей-волонтёров вернулась из Луганской
народной республики. Сегодня в Уфе прошла встреча в штабе общественной
поддержки вынужденных переселенцев при региональном отделении партии «Единая
Россия».
Акция реализуется в рамках
федерального проекта «Здоровое будущее». Врачи-волонтеры из
Башкортостана принимают активное участие в помощи жителям Луганской и Донецкой
республик.
Мы
подводим итоги работы очередной бригады волонтёров-медиков, которые трудились в
ЛНР. Оказывали специализированную и квалифицированную помощь и детям, и
взрослым. Также мы отдаём дань уважения волонтерам.Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
По словам врачей-волонтёров, местные жители тепло
относятся к башкирским врачам. На приём к ним выстаивались огромные очереди.
Несмотря на неспокойную обстановку, медики продолжают нести вахту.
С
открытой душой, благодарные, добрые, улыбчивые, очень терпеливые. И они очень
рады, что мы приезжаем оказывать им медицинскую помощь. Ждут нас. И прямо
молятся, чтобы вахта эта не кончалась.Раушания Егорова, старшая медицинская сестра РКБ им. Р. Куватова
Врачам
помогали – перевязки, раненых переносили. Последнюю неделю тяжело было, когда
развёртывали госпиталь. В основном доврачебную помощь оказывали. Медсестёр не
хватало.Андрей Ефтеев, водитель Республиканского кардиологического центра