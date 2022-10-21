Неравнодушные жители Башкирии присоединились к волонтерскому движению «Золотые руки ангела»

Теплые вещи, отличительные повязки и портативные носилки. Все это в помощь военнослужащим активно шьют волонтеры республики. С каждым днем все больше людей объединяется на благо общего дела.
Подобные тактические носилки едва ли займут место в полевой сумке, зато вполне могут стать спасением чьей-то жизни. Легкие и компактные, они выдерживают до 500 килограммов. С их помощью можно транспортировать раненных бойцов на фронте. Первое время Дина Галиева шила такие одна у себя дома, а затем смогла найти единомышленниц, которые присоединились к всероссийскому движению «Золотые руки Ангела».
Помещение вместе с оборудованием на безвозмездной основе предоставил уфимский предприниматель. Многие женщины не профессионалы в швейном деле, ими движет желание помочь. Волонтеры работают по мере своей загруженности и наличия свободного времени.
Работы много, а потому лишних рук в этом деле не бывает. Все желающие могут также присоединиться к сообществу через телеграм-канал. К слову, запрос на швей после объявления мобилизации сильно вырос. Вот, например, еще одно движение. Женщины-волонтеры шьют для солдат теплую одежду, маски и не только.
В сообществе «Шьем для наших. Башкортостан» уже почти 2 тысячи человек, из них около 180 – швеи. Остальные – люди, которые могут оказать любую другую помощь, например, предоставить ткани, оборудование и не только.
Многие швеи работают на дому, а сюда приносят уже готовые вещи. Здесь их сортируют по группам, а в каждую упаковку волонтеры вкладывают записку, где желают бойцам вернуться домой живыми.