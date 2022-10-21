Неравнодушные жители Башкирии присоединились к волонтерскому движению «Золотые руки ангела»

Теплые вещи, отличительные повязки и портативные носилки. Все это в помощь военнослужащим активно шьют волонтеры республики. С каждым днем все больше людей объединяется на благо общего дела.

Подобные тактические носилки едва ли займут место в полевой сумке, зато вполне могут стать спасением чьей-то жизни. Легкие и компактные, они выдерживают до 500 килограммов. С их помощью можно транспортировать раненных бойцов на фронте. Первое время Дина Галиева шила такие одна у себя дома, а затем смогла найти единомышленниц, которые присоединились к всероссийскому движению «Золотые руки Ангела».

Создали группу, я там была одна, потом пришли еще две девочки и начали шить. Дина Галиева, координатор движения «Золотые руки ангела» /г. Уфа/

Помещение вместе с оборудованием на безвозмездной основе предоставил уфимский предприниматель. Многие женщины не профессионалы в швейном деле, ими движет желание помочь. Волонтеры работают по мере своей загруженности и наличия свободного времени.

Я не швея, просто умею пользоваться машинкой. Гульнара Романова, волонтер

Работы много, а потому лишних рук в этом деле не бывает. Все желающие могут также присоединиться к сообществу через телеграм-канал. К слову, запрос на швей после объявления мобилизации сильно вырос. Вот, например, еще одно движение. Женщины-волонтеры шьют для солдат теплую одежду, маски и не только.

Много друзей, знакомых, родственников сейчас там. Думаю, частичка нашего тепла дойдет до них. Татьяна Калитеевская, волонтер

В сообществе «Шьем для наших. Башкортостан» уже почти 2 тысячи человек, из них около 180 – швеи. Остальные – люди, которые могут оказать любую другую помощь, например, предоставить ткани, оборудование и не только.

Любая помощь нужна, даже запаковать посылку. Анна Фадеева, организатор движения «Шьем для наших. Башкортостан»