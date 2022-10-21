В Уфе наградили победителей конкурса «Отцовская доблесть», организованного Общественной палатой республики. Нагрудный знак вручили 38 мужчинам, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам рейтингового голосования. Это и молодые отцы, и те, кто уже стал дедушкой.
Таким образом он тоже хотел увлечь детей историей. Вместе с учениками в 40-х начал собирать экспонаты, затем дело перешло сыну – тоже учителю. И теперь педагогическую династию продолжил Анатолий Ефимов. Все предметы найдены на территорию села.
На всю семью Ефимовых трудовой педагогический стаж составляет более 250 лет. После уроков Анатолий спешит домой. По семейной традиции праздники проходят в чувашских национальных костюмах. И таким семейным ансамблем они уже не раз участвовали в фестивалях. Несмотря на сценический опыт, он смущается, выходя на сцену за наградой.
Скромность – это черта, которая присуща большинству из награждаемых. Не привыкли мужчины, что отмечают их отцовский вклад. Это как раз то, что хотели подчеркнуть организаторы конкурса.
Для многих отцов именно дети стали вдохновением в работе и творчестве. Наглядным примером отец троих детей Айрат Сайфуллин показывает преданность семье. Десять лет назад мужчина открыл научный детский музей. Перед тем, как показать публике, экспонаты проходили кастинг дома. С наукой сыновей и дочь отец начал знакомить с маленького возраста.
Воспитание детей не всегда идёт как по нотам. Папа может быть не только опорой, но и проводником в мир музыки. Ярослав Андрющенко когда-то писал диссертацию на тему демографии, в итоге сам внёс вклад в рождаемость.
И иногда папы даже мягче мам, несмотря на суровые профессии.
38 совершенно разных людей – инженеры, слесари, предприниматели, пожарные. Но объединяет их самая главная для них должность – папа. А их работодатели – дети, которые платят самой бесценной валютой – любовью.