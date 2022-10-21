В Уфе наградили победителей конкурса «Отцовская доблесть»

В Уфе наградили победителей конкурса «Отцовская доблесть», организованного Общественной палатой республики. Нагрудный знак вручили 38 мужчинам, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам рейтингового голосования. Это и молодые отцы, и те, кто уже стал дедушкой.

Таким образом он тоже хотел увлечь детей историей. Вместе с учениками в 40-х начал собирать экспонаты, затем дело перешло сыну – тоже учителю. И теперь педагогическую династию продолжил Анатолий Ефимов. Все предметы найдены на территорию села.

С детства я видел, как родители проводили уроки, как готовились. Я это впитывал в себя, теперь реализую. Анатолий Ефимов, лауреат конкурса «Отцовская доблесть»

На всю семью Ефимовых трудовой педагогический стаж составляет более 250 лет. После уроков Анатолий спешит домой. По семейной традиции праздники проходят в чувашских национальных костюмах. И таким семейным ансамблем они уже не раз участвовали в фестивалях. Несмотря на сценический опыт, он смущается, выходя на сцену за наградой.

Скромность – это черта, которая присуща большинству из награждаемых. Не привыкли мужчины, что отмечают их отцовский вклад. Это как раз то, что хотели подчеркнуть организаторы конкурса.

Для нас очень важна позиция отца, который не просто отец, а воспитывает детей и вкладывает в них гражданские позиции. В республике очень много людей, о которых можно много говорить. Они и в труде молодцы, и семья у них замечательная, и они в контакте с детьми. Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан

Для многих отцов именно дети стали вдохновением в работе и творчестве. Наглядным примером отец троих детей Айрат Сайфуллин показывает преданность семье. Десять лет назад мужчина открыл научный детский музей. Перед тем, как показать публике, экспонаты проходили кастинг дома. С наукой сыновей и дочь отец начал знакомить с маленького возраста.

В нашем обществе недооценена роль отцов. Эта награда рассказывает о том, что отец это не только человек, который зарабатывает деньги и водит детей по выходным в кино. По значимости это такой же родитель, как и мать. Айрат Сайфуллин, лауреат конкурса «Отцовская доблесть»

Воспитание детей не всегда идёт как по нотам. Папа может быть не только опорой, но и проводником в мир музыки. Ярослав Андрющенко когда-то писал диссертацию на тему демографии, в итоге сам внёс вклад в рождаемость.

Когда младшая приходит из садика, она просит поиграть с ней. Когда с ней играешь, все проблемы уходят. Это некая медитация. Ярослав Андрющенко, лауреат конкурса «Отцовская доблесть»

И иногда папы даже мягче мам, несмотря на суровые профессии.

Я работаю пожарным, у нас восемь детей. Я мягкий, долго не обижаюсь. Дети – моя гордость. Илиза и Руслан Галаветдиновы