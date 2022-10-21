В Башкирии проходит чемпионат профмастерства DeafSkills

Рекордное количество компетенций представлено на чемпионате DeafSkills в этом году. В Башкортостане мероприятие по профмастерству проходит на нескольких площадках: на ВДНХ, в Уфимском многопрофильном колледже и лимонарии. Люди с нарушениями слуха соревнуются в навыках и качестве работы. И в чём-то такие сотрудники даже превосходят хорошо слышащих работников.

Кажется, кто-то выключил звук. В такой атмосфере и проходит DeafSkills. Отсутствие голосов при таком количестве участников непривычно. Десятки площадок с различными компетенциями. А у фотографов и вовсе рабочее место – весь выставочный центр.

На DeafSkills мастера делают ювелирные украшения, создают произведения искусства как на холстах, так и на ткани. Дарят красоту, собирая букеты или преображая лица девушек. Модели, кстати, тоже с нарушениями слуха. Но всё же самые сложные компетенции – это те, которые подразумевают общение с людьми.

Помощников на площадке в соотношении с участниками больше, чем на WorldSkills. Вместе с профессиональными сурдопереводчиками на чемпионате языком жестов немного владеют и волонтёры.

Площадки нескольких компетенций расположились в Уфимском многопрофильном колледже. Парикмахерское искусство, туризм и поварское дело. На кухне участники должны приготовить суп-крем из шампиньонов и блюдо из рыбы.

Они чувствуют скорее вибрацию, чем звук. Сама сосредоточенность и даже экзотические растения вокруг не в силах их отвлечь. Уфимский лимонарий принял мастеров ландшафтного дизайна.