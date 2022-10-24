В Башкирии горячее питание получают 96,2% учащихся в школах

Обеспечиваем индивидуальный подход к ребятам с особенностями питания, больным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, аллергическими заболеваниями и т.д. – для них разработано специальное меню. Еще одно важное направление – взаимодействие с местными поставщиками, мы стараемся кормить наших детей нашими, башкирскими продуктами. Детское питание в Башкортостане федеральные эксперты признают одним из лучших в стране. Благодаря большой системной работе нашу практику организации школьного питания АСИ признало лучшим в стране, а во Всероссийском конкурсе лучших практик модернизации школьного питания Башкортостан занял второе место.

Радий Хабиров, Глава Башкирии