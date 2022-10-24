В Башкирии горячее питание получают 96,2% учащихся в школах

В Башкирии горячее питание в школах получают 96,2% всех учащихся. При этом 56% от этого числа – льготники. В частности, это ученики начальной школы, дети с ОВЗ и инвалидностью, школьники из многодетных малоимущих семей, ребята из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
За счет федерального бюджета удаётся кормить детей 1-4 классов. Также в этом году удалось провести программу модернизации школьных систем образования. По ней были отремонтированы пищеблоки и столовые в 59 школах республики.
В Башкирии операторам детского питания передается в безвозмездное пользование оборудование, их освобождают от платежей за аренду и коммуналку, чтобы они могли вкладываться в развитие материально-технической базы.