В Башкирии горячее питание получают 96,2% учащихся в школах

В Башкирии горячее питание в школах получают 96,2% всех учащихся. При этом 56% от этого числа – льготники. В частности, это ученики начальной школы, дети с ОВЗ и инвалидностью, школьники из многодетных малоимущих семей, ребята из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Фото №1 - В Башкирии горячее питание получают 96,2% учащихся в школах

За счет федерального бюджета удаётся кормить детей 1-4 классов. Также в этом году удалось провести программу модернизации школьных систем образования. По ней были отремонтированы пищеблоки и столовые в 59 школах республики.

В Башкирии операторам детского питания передается в безвозмездное пользование оборудование, их освобождают от платежей за аренду и коммуналку, чтобы они могли вкладываться в развитие материально-технической базы.

Обеспечиваем индивидуальный подход к ребятам с особенностями питания, больным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, аллергическими заболеваниями и т.д. – для них разработано специальное меню. Еще одно важное направление – взаимодействие с местными поставщиками, мы стараемся кормить наших детей нашими, башкирскими продуктами. Детское питание в Башкортостане федеральные эксперты признают одним из лучших в стране. Благодаря большой системной работе нашу практику организации школьного питания АСИ признало лучшим в стране, а во Всероссийском конкурсе лучших практик модернизации школьного питания Башкортостан занял второе место.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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