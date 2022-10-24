В Уфе прошло заседание молодежных парламентов ПФО

В Уфе прошло заседание молодежных парламентов Приволжского федерального округа. Председатели рассказали о проектах, реализуемых в их субъектах и имеющих наиболее эффективный результат. Озвученные идеи будут доработаны и направлены старшим коллегам.

Молодежные парламенты функционируют при законодательных органах государственной власти. В Башкортостане это консультативно-совещательный орган, в состав которого входят 35 представителей активной молодежи. Заседание ассоциации прошло впервые, эта практика будет продолжена.

В Доме Госсобрания также дали старт всероссийской выставке «Молодые ученые – будущее России». Это люди, погруженные в науку в силу возраста не так долго, но уже внесшие весомый вклад в ее развитие. Экспозиция станет передвижной, фотографии молодых ученых будут в дальнейшем представлены в учебных заведениях республики.