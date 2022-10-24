В Уфе нашли спортивные снаряды с «Уфимского ожерелья»

В столице Башкирии нашлись деревянные спортивные снаряды, которые похитили ранее с одного из участков маршрута «Уфимское ожерелье». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Октябрьского района Сергей Плотников.

На своем месте спортивные снаряды были недолго. Как только появилась информация о новой площадке для занятий спортом на свежем воздухе, как на следующий день снаряды пропали. Их искали около недели.