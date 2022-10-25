Мобилизованным из Башкирии будут выделять сертификат на лечение в санаториях

Согласно проекту постановления правительства республики, военнослужащим будут выделять по 4400 рублей на каждый день отдыха в здравницах. Рассчитывать на сертификат смогут жители республики, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках мобилизации, а также контрактники. Они смогут выбрать себе санатории по показаниям. Подать документы на сертификаты военнослужащие смогут в течение года после возвращения домой.

Сейчас разработан проект постановления, который утверждает порядок предоставления таких сертификатов. Конечно же, номинал ограничивается – это более 4 тысяч рублей в день в расчете на 14 дней. Здесь применяется, по сути, аналогичный механизм, который работал для реабилитации медиков и соцработников, которые занимались лечением пациентов и обслуживанием клиентов в ковидный период.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Ранее Глава республики Радий Хабиров утвердил пакет из более чем 30 мер поддержки участников СВО и их семей. Основная их часть вступит в силу со 2 ноября. Поддержку имеют право получать члены семьи мобилизованного: официальные жены, несовершеннолетние дети и студенты до 23 лет, а также родители, опекуны, бабушки и дедушки, то есть те, кто отвечал за воспитание бойца. Подробности можно узнать в офисах МФЦ, на сайте Госуслуг и по телефону 122.

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