Мобилизованным из Башкирии будут выделять сертификат на лечение в санаториях

Ранее Глава республики Радий Хабиров утвердил пакет из более чем 30 мер поддержки участников СВО и их семей. Основная их часть вступит в силу со 2 ноября. Поддержку имеют право получать члены семьи мобилизованного: официальные жены, несовершеннолетние дети и студенты до 23 лет, а также родители, опекуны, бабушки и дедушки, то есть те, кто отвечал за воспитание бойца. Подробности можно узнать в офисах МФЦ, на сайте Госуслуг и по телефону 122.