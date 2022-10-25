Уровень безработицы в Башкортостане достиг исторического минимума

Сейчас этот показатель находится на отметке в 3,3 процента. Такие данные были озвучены сегодня в Уфе на межрегиональном форуме «Будущее рынка труда».
Во время пленарного заседания премьер-министр правительства региона рассказал, благодаря чему республике удалось достичь такого успеха в сфере занятости населения. Во-первых, в связи с ускорением курса на импортозамещение повысилась загрузка предприятий и возросла потребность в рабочих специальностях.
Населению нужна стабильная работа и достойная заработная плата, а бизнесу – квалифицированные и мотивированные кадры. Государству в свою очередь важен баланс между социальным благополучием и экономическим развитием. В одном зале собрались сегодня представители власти, промышленники и академическое сообщество. Участие в пленарной части форума принял и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.