Уровень безработицы в Башкортостане достиг исторического минимума

Ну и второе – это, конечно, наша работа, которую мы вели уже начиная с пандемии коронавируса. Три пакета антиковидных мер государственной поддержки, сейчас, в начале этого года, антисанкционный пакет мер поддержки, которые позволили поддержать предприятия. Это такая системная работа на региональном уровне и федеральные решения, которые повлияли и влияют на эту ситуацию.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан