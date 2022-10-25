Уровень безработицы в Башкортостане достиг исторического минимума

Сейчас этот показатель находится на отметке в 3,3 процента. Такие данные были озвучены сегодня в Уфе на межрегиональном форуме «Будущее рынка труда». 

Во время пленарного заседания премьер-министр правительства региона рассказал, благодаря чему  республике удалось достичь такого успеха в сфере занятости населения. Во-первых, в связи с ускорением курса на импортозамещение повысилась загрузка предприятий и возросла потребность в рабочих специальностях.

Ну и второе – это, конечно, наша работа, которую мы вели уже начиная с пандемии коронавируса. Три пакета антиковидных мер государственной поддержки, сейчас, в начале этого года, антисанкционный пакет мер поддержки, которые позволили поддержать предприятия. Это такая системная работа на региональном уровне и федеральные решения, которые повлияли и влияют на эту ситуацию.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - Уровень безработицы в Башкортостане достиг исторического минимума

Населению нужна стабильная работа и достойная заработная плата, а бизнесу – квалифицированные и мотивированные кадры. Государству в свою очередь важен баланс между социальным благополучием и экономическим развитием. В одном зале собрались сегодня представители власти, промышленники и академическое сообщество. Участие в пленарной части форума принял и президент Российского союза промышленников и предпринимателей  Александр Шохин.

Показатели безработицы в Башкортостане, безусловно, свидетельствуют о том, что в республике ведется серьезная работа и по созданию новых рабочих мест, и по инвестициям – сейчас это прежде всего инвестиции в импортозамещение, в развитие производств. И это, безусловно, формирует высокий спрос на квалифицированную рабочую силу, на специалистов.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей
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