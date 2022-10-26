В Башкирии пройдёт «Ночь искусств-2022»

Музеи Башкирии представят новые выставки, неординарные культурно-образовательные мероприятия, концертные программы, выставки-ярмарки народных мастеров, мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В ряде музеев мероприятия будут проведены в формате «Культурного стриминга»: в них можно будет поучаствовать самому, посетив музей, или посмотреть в соцсетях. В этот вечер музеи будут делать всё возможное, чтобы удивить своих реальных и виртуальных посетителей.