В Башкирии пройдёт «Ночь искусств-2022»

4 ноября в 18:00 стартует Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2022». Это важнейшее культурное событие года.
В этот вечер музеи, библиотеки, клубы, театры, филармонии и другие учреждения культуры откроют двери для всех желающих. В акции примут участие более 100 культурных учреждений республики.
Музеи Башкирии представят новые выставки, неординарные культурно-образовательные мероприятия, концертные программы, выставки-ярмарки народных мастеров, мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В ряде музеев мероприятия будут проведены в формате «Культурного стриминга»: в них можно будет поучаствовать самому, посетив музей, или посмотреть в соцсетях. В этот вечер музеи будут делать всё возможное, чтобы удивить своих реальных и виртуальных посетителей.
Насыщенные программы самых разнообразных мероприятий подготовили крупные государственные музеи республики: Национальный музей Республики Башкортостан, Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова, Мемориальный дом-музей Мажита Гафури, Республиканский музей Боевой Славы и Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Информация о планируемых музейных мероприятиях будет представлена на сайтах и страницах в социальных сетях музеев республики, на официальной странице акции «Ночь искусств» на всероссийском портале «Культура.РФ» и на специальной странице «Ночь искусств-2022 в музеях Башкортостана».