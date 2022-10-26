В Башкирии автомобилистам напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю

С понижением температуры на улице выросли очереди на шиномонтаж. Автолюбители стараются успеть поменять летнюю резину до наступления «Дня жестянщика».

Ирина Шевченко – начинающий автолюбитель, за рулём всего год. И чтобы увереннее чувствовать себя на загородной трассе, девушка живет в Нагаево, решила заехать на шиномонтаж.

Живу за городом, вопрос безопасности встал. Потому что в машине вожу ребенка, в животике еще одного вожу. Поэтому решила заранее подготовиться к первому гололёду. Ирина Шевченко, автоледи

Для шиномонтажников наступила горячая пора. Времени порой нет даже на перекур. Чем больше машин переобуют, тем больше заработают. Но не забывают и о качестве, от которого зависит безопасность. График в преддверии зимы становится скользящим. Многие в эти дни работают до последнего клиента.

В среднем на комплексный шиномонтаж уходит от 20 до 30 минут. Клиентов много, но никто не жалуются. Немного устаем, но ничего страшного, это всё недолго продлится. Андрей Дудоров, шиномонтажник

Очереди на шиномонтаж пока относительно небольшие. Среднее время ожидания – один час. Многие работают по предварительной записи, что тоже удобно. Но с каждым днём количество машин на переобувку растёт.

Работа разъездная, по трассе ездить приходится. Первый снег еще не видел. Думаю, на следующей неделе уже начнётся. Айрат Валиев, автолюбитель

Уже сейчас поставить на автомобиль зимнюю резину рекомендуют и сотрудники ГИБДД. Температура упала настолько, что даже на сухом асфальте летние покрышки не гарантируют безопасность. Стоит изменить и манеру вождения.

На скользкой дороге избегайте резких манёвров, без необходимости не меняйте полосу движения, соблюдайте дистанцию и боковой интервал в потоке. Будьте готовы к появлению пешеходов. Марсель Бикташев, старший инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Республике Башкортостан