В Башкирии автомобилистам напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю

С понижением температуры на улице выросли очереди на шиномонтаж. Автолюбители стараются успеть поменять летнюю резину до наступления «Дня жестянщика».
Ирина Шевченко – начинающий автолюбитель, за рулём всего год. И чтобы увереннее чувствовать себя на загородной трассе, девушка живет в Нагаево, решила заехать на шиномонтаж.
Для шиномонтажников наступила горячая пора. Времени порой нет даже на перекур. Чем больше машин переобуют, тем больше заработают. Но не забывают и о качестве, от которого зависит безопасность. График в преддверии зимы становится скользящим. Многие в эти дни работают до последнего клиента.
Очереди на шиномонтаж пока относительно небольшие. Среднее время ожидания – один час. Многие работают по предварительной записи, что тоже удобно. Но с каждым днём количество машин на переобувку растёт.
Уже сейчас поставить на автомобиль зимнюю резину рекомендуют и сотрудники ГИБДД. Температура упала настолько, что даже на сухом асфальте летние покрышки не гарантируют безопасность. Стоит изменить и манеру вождения.
Определенной даты, когда менять летнюю резину на зимнюю, не существует. Каждый водитель решает сам, ориентируясь на погоду. Но лучше сделать это на неделю раньше, чем на минуту позже.