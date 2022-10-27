Эксперты рассказали о своих ожиданиях от прямой линии с Главой Башкирии

Сегодня, 27 октября, в 19:00 состоится прямая линия с Главой Башкирии Радием Хабировым. Эфир будут транслировать главные телеканалы республики: БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, «Россия 24», а также радиостанции «Радио России» и «Юлдаш». Также трансляцию эфира можно будет посмотреть в интернете – прямая линия будет транслироваться в социальных сетях главы региона.

Фото №1 - Эксперты рассказали о своих ожиданиях от прямой линии с Главой Башкирии

Общественные деятели, политологи и экономисты рассказали ИА «Башинформ» о своих ожиданиях от прямой линии с руководителем республики и что, по их мнению, волнует сегодня жителей Башкортостана, какие вопросы они могут задать Радию Хабирову.

Прямая линия Главы региона предполагает ответы на прямые, подчас неочевидные запросы общества: о том, что нас тревожит больше всего, на что мы особенно надеемся. Помимо обязательных вопросов об участии региона в защите страны, я предполагаю увидеть запрос на видение Главой Башкортостана будущего республики. Спецоперация рано или поздно закончится, «демобилизация» экономики и всех сфер жизни республики неизбежна, потому сменятся приоритеты. Тогда главным станет вопрос о том, как республика использовала шанс, который нам дали санкции, уход с рынка западных конкурентов наших производителей. Выросла ли промышленность, подтянулась ли наука, переформатировалось ли образование? Напряженные времена, в которые мы живем, не отменяют обеспечения базовых потребностей граждан. СВО и частичная мобилизация - своего рода стресс-тест для системы управления и всего общества. Готовность преодолеть трудности с пользой для развития республики будет лучшим ответом на все сегодняшние вызовы.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты РБ, сопредседатель регионального штаба ОНФ

Основной темой станет СВО, мобилизация, внутри- и внешнеполитическая напряженность – людей очень волнует тема безопасности, сценариев выхода из конфликта, социальная поддержка семей мобилизованных. Думаю, прямая линия начнется с выступления Радия Хабирова на эту тему, а затем будет обсуждаться остальная повестка.

Арсен Шаяхметов, политолог

По его мнению, большая часть вопросов будет касаться инструментов и направлений развития ближайших лет – откуда придут инвестиции, какие проекты зайдут в регион, когда решатся проблемы дольщиков, какое будущее у уфимского трамвая.

В этом контексте актуализируется и тема новаций к 450-летию Уфы – Радий Хабиров сам на днях уже затронул эту тему. Здесь ожидаю, как и в прошлом году, реализацию федеральной практики – подключение в прямом эфире профильных министров, глав муниципалитетов для оперативных ответов. Что касается внешней политики, то в этом году Радий Хабиров и правительство РБ были очень активны на внешнеэкономическом направлении – представительства Башкортостана появились в ряде стран, резко изменилась экспортная логистика, поэтому я бы ожидал вопросов относительно внешнеторговых ориентиров от предпринимательского сообщества и промышленников – им необходимо понимать, с кем работать и как выстраивать логистику в новых условиях.

Арсен Шаяхметов, политолог

Своего коллегу поддержал и доцент Башгосуниверситета Николай Евдокимов, который уверен, что особенностью этой прямой линии станут вопросы, связанные со специальной военной операцией, поскольку именно к этому приковано сейчас общественное внимание.

Людей будут интересовать ход и масштабы частичной мобилизации в республике, меры поддержки военнослужащих. Стоит ожидать и вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, возможно, мы услышим своеобразный отчет о работе, проделанной в этом направлении. Думаю, будут озвучены какие-то локальные проблемы, требующие решения в режиме ручного управления.

Николай Евдокимов, доцент БашГУ
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Заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН, доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай считает, что подобный формат общения руководителя республики с жителями крайне важен, так как на фоне сложной международной обстановки людей волнует будущее страны и, безусловно, личное благосостояние.

Прямые линии доказывают готовность региональной власти к открытому диалогу с народом, готовность реагировать на самые непростые вопросы, искать пути их решения. На мой взгляд, в сложившихся условиях необходимо оказать особое внимание малому бизнесу, индивидуальному предпринимательству и частным инициативам. Требуется совершенствование существующих и создание новых логистических цепочек между малыми и средними предприятиями Башкирии, их объединение в кластеры. Это то, что мы называем участием государства, прежде всего экономического блока, в восполнении „провалов рынка“ — тех областей, где сами рыночные отношения не обеспечивают наилучшие для общества решения.

Ильдар Зулькарнай, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН, доктор экономических наук
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