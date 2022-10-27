Эксперты рассказали о своих ожиданиях от прямой линии с Главой Башкирии

Сегодня, 27 октября, в 19:00 состоится прямая линия с Главой Башкирии Радием Хабировым. Эфир будут транслировать главные телеканалы республики: БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, «Россия 24», а также радиостанции «Радио России» и «Юлдаш». Также трансляцию эфира можно будет посмотреть в интернете – прямая линия будет транслироваться в социальных сетях главы региона.
Общественные деятели, политологи и экономисты рассказали ИА «Башинформ» о своих ожиданиях от прямой линии с руководителем республики и что, по их мнению, волнует сегодня жителей Башкортостана, какие вопросы они могут задать Радию Хабирову.
По его мнению, большая часть вопросов будет касаться инструментов и направлений развития ближайших лет – откуда придут инвестиции, какие проекты зайдут в регион, когда решатся проблемы дольщиков, какое будущее у уфимского трамвая.
Своего коллегу поддержал и доцент Башгосуниверситета Николай Евдокимов, который уверен, что особенностью этой прямой линии станут вопросы, связанные со специальной военной операцией, поскольку именно к этому приковано сейчас общественное внимание.
Заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН, доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай считает, что подобный формат общения руководителя республики с жителями крайне важен, так как на фоне сложной международной обстановки людей волнует будущее страны и, безусловно, личное благосостояние.