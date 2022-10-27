Эксперты рассказали о своих ожиданиях от прямой линии с Главой Башкирии

Прямая линия Главы региона предполагает ответы на прямые, подчас неочевидные запросы общества: о том, что нас тревожит больше всего, на что мы особенно надеемся. Помимо обязательных вопросов об участии региона в защите страны, я предполагаю увидеть запрос на видение Главой Башкортостана будущего республики. Спецоперация рано или поздно закончится, «демобилизация» экономики и всех сфер жизни республики неизбежна, потому сменятся приоритеты. Тогда главным станет вопрос о том, как республика использовала шанс, который нам дали санкции, уход с рынка западных конкурентов наших производителей. Выросла ли промышленность, подтянулась ли наука, переформатировалось ли образование? Напряженные времена, в которые мы живем, не отменяют обеспечения базовых потребностей граждан. СВО и частичная мобилизация - своего рода стресс-тест для системы управления и всего общества. Готовность преодолеть трудности с пользой для развития республики будет лучшим ответом на все сегодняшние вызовы.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты РБ, сопредседатель регионального штаба ОНФ