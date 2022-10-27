Во время частичной мобилизации вступили в брак 80 служащих из Башкирии

В настоящее время проходит частичная мобилизация населения, во время которой вступили в брак 80 резервистов из Башкирии. Информацией поделился на своей личной странице в соцсетях заместитель премьер-министра региона Ирек Сагитов.

По словам чиновника, для решения вопросов заключения брака с мобилизованными и добровольцами, власти региона наладили взаимодействие с ЗАГСами Татарстана, Пензенской, Свердловской и Саратовской областей.