Радий Хабиров рассказал о строительстве спортивных объектов в Башкирии

27 октября Глава Башкирии проводит прямую линию из Центрального управления республикой, в рамках которой отвечает на актуальные вопросы жителей региона.
Так, Радий Хабиров прокомментировал строительство важного спортивного объекта в Уфе – канал по гребному салону. До 2024 года запанировано строительство большого количества объектов спорта. Среди них, центры борьбы и фехтования. Также важным пунктом в развитии спортивной сферы Башкирии глава региона отметил строительство бассейнов в каждом муниципалитете.