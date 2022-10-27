Радий Хабиров рассказал о строительстве спортивных объектов в Башкирии

27 октября Глава Башкирии проводит прямую линию из Центрального управления республикой, в рамках которой отвечает на актуальные вопросы жителей региона.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о строительстве спортивных объектов в Башкирии

Так, Радий Хабиров прокомментировал строительство важного спортивного объекта в Уфе – канал по гребному салону. До 2024 года запанировано строительство большого количества объектов спорта. Среди них, центры борьбы и фехтования. Также важным пунктом в развитии спортивной сферы Башкирии глава региона отметил строительство бассейнов в каждом муниципалитете.

Твердо могу сказать: первый этап не заработает, если не будет административного комплекса. Мы приступили, все дальше зависит от нас. Жизнь заставляет быть аккуратным в своих словах. Вообще, пока на данный момент могу сказать, что в наших планах в 2024 году весь комплекс должен быть. В Инорсе мы реконструкцию сквера сделали, он примыкает к берегу озера Теплое. Полтора года назад я пообещал, что оно будет реконструировано. Уже летом 2023 года мы зайдем туда с реконструкцией самого озера. У нас как раз к 2024 году получится хорошее место. Точно также мы говорим «спасибо» фехтовальщикам, а наша благодарность — строительство центра фехтования. Мы 15 декабря проведем совещание, где заложим камень в центр фехтования.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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