Радий Хабиров рассказал о строительстве спортивных объектов в Башкирии

Твердо могу сказать: первый этап не заработает, если не будет административного комплекса. Мы приступили, все дальше зависит от нас. Жизнь заставляет быть аккуратным в своих словах. Вообще, пока на данный момент могу сказать, что в наших планах в 2024 году весь комплекс должен быть. В Инорсе мы реконструкцию сквера сделали, он примыкает к берегу озера Теплое. Полтора года назад я пообещал, что оно будет реконструировано. Уже летом 2023 года мы зайдем туда с реконструкцией самого озера. У нас как раз к 2024 году получится хорошее место. Точно также мы говорим «спасибо» фехтовальщикам, а наша благодарность — строительство центра фехтования. Мы 15 декабря проведем совещание, где заложим камень в центр фехтования.

Радий Хабиров, Глава Башкирии