«Пляски во время чумы»: Глава Башкирии о новогодних корпоративах
27 октября
Глава Башкирии честно отвечает на актуальные вопросы жителей региона в рамках
прямой линии из ЦУР.
Радий Хабиров
ещё раз напомнил о том, что в этом году проводить новогодние корпоративы в
большом масштабе не рекомендует.
Ни в одном бюджете нет денег на корпоративы. Я не запрещаю собраться у себя на территории, поднять бокал шампанского. Просьба другая — не превращать в пляски во время чумы. Никаких артистов, никаких развлекух. Об этом же я попросил руководителей крупных предприятий. Важно, чтобы меня услышали: Новый год никто не отменял, мы заслужили, чтобы отметить его. Не должно быть пиршества, роскоши.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
При этом
детей без Нового года оставлять нельзя. Радий Хабиров поручил главам
муниципалитетов не покупать новые крашения для городов. Однако горки для ребят
должны быть установлены.
Новый год никто не отменял. У нас появилась целая армия детишек, у которых отцы и дедушки на войне. Это дополнительные елки и подарки. Я как-то всех глав попросил: не надо ничего дополнительно делать. Какие есть шарики, елки, такие и ставим. Единственный вопрос: ко мне пришел мэр Уфы и спросил, ставить ли горки? Я сказал ставить. Но сейчас, чтобы горки ставить, нужна процедура целая с Ростехнадзором. Вот в этом случае тратить деньги можно.