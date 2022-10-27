«Пляски во время чумы»: Глава Башкирии о новогодних корпоративах

Новый год никто не отменял. У нас появилась целая армия детишек, у которых отцы и дедушки на войне. Это дополнительные елки и подарки. Я как-то всех глав попросил: не надо ничего дополнительно делать. Какие есть шарики, елки, такие и ставим. Единственный вопрос: ко мне пришел мэр Уфы и спросил, ставить ли горки? Я сказал ставить. Но сейчас, чтобы горки ставить, нужна процедура целая с Ростехнадзором. Вот в этом случае тратить деньги можно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии