Семье прапорщика из Башкирии, погибшего на Украине, передали медаль Жукова

Постоянно был в командировках, никогда не пасовал, был в первых рядах. Говорил: «Я не могу оставить своих ребят». Он был настоящим командиром, настоящим военнослужащим – это было его призвание, его цель, он любил свое дело. Несмотря на то, что уставал всегда, без этого он не видел своей жизни.

Анна Иванова, вдова Дмитрия Иванова