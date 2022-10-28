Семье прапорщика из Башкирии, погибшего на Украине, передали медаль Жукова

Медалью Жукова наградили Дмитрия Иванова. Прапорщик погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. На церемонии присутствовали супруга, дочь и мама бойца. Медаль была присвоена Дмитрию еще при жизни. Из рук военного комиссара награду получила семья героя.

Постоянно был в командировках, никогда не пасовал, был в первых рядах. Говорил: «Я не могу оставить своих ребят». Он был настоящим командиром, настоящим военнослужащим – это было его призвание, его цель, он любил свое дело. Несмотря на то, что уставал всегда, без этого он не видел своей жизни.

Анна Иванова, вдова Дмитрия Иванова

У командира взвода отдельной инженерной бригады Дмитрия Иванова был опыт службы в горячих точках – на территории Сирии. Он погиб, выполняя воинский долг. Медаль Жукова вручается за отвагу, самоотверженность и мужество при защите Отечества и государственных интересов страны.

Фото №1 - Семье прапорщика из Башкирии, погибшего на Украине, передали медаль Жукова

Все наши ребята, которые выполняют свой воинский долг в зоне СВО, они все пример для наших молодых ребят, для граждан нашей Родины. На таких примерах мы будем растить детей, воспитывать молодое поколение, будем гордиться им.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан
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