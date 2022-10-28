Семье прапорщика из Башкирии, погибшего на Украине, передали медаль Жукова

Медалью Жукова наградили Дмитрия Иванова. Прапорщик погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. На церемонии присутствовали супруга, дочь и мама бойца. Медаль была присвоена Дмитрию еще при жизни. Из рук военного комиссара награду получила семья героя.
У командира взвода отдельной инженерной бригады Дмитрия Иванова был опыт службы в горячих точках – на территории Сирии. Он погиб, выполняя воинский долг. Медаль Жукова вручается за отвагу, самоотверженность и мужество при защите Отечества и государственных интересов страны.