Радий Хабиров рассказал об объектах, которые будут построены в Башкирии

Глава Башкортостана в ходе прямой линии рассказал об объектах, которые будут построены в регионе. Так, в Уфе определили подрядчика для строительства школы в Кузнецовском затоне – одной из самых крупных в регионе. В ней будет 2200 мест. Кроме того, уже в декабре в столице заложат камень будущего центра фехтования, который намерены возвести к юбилею.

О создании спортивной инфраструктуры спрашивали и из других городов и районов. Например, в Межгорье люди ждут новый бассейн. Его власти намерены построить в 2024 году. В некоторых муниципалитетах возведение объектов по объективным причинам идет с задержкой по срокам. Впрочем, все намеченные планы будут реализованы, отметил Радий Хабиров.

Тема благоустройства была одной из ключевых в ходе прямой линии. С этим было связано большинство вопросов. Отвечая, почему новая Набережная в Уфе до сих пор не стала местом притяжения горожан, Радий Хабиров отметил: укор столичным властям, которые должны привлекать инвесторов и обустраивать место. Переходя к теме благоустройства дорог в Зауралье, Глава региона пообещал, что планомерная работа начнется со следующего года. В течение трех-четырех лет проезжие части приведут в порядок.