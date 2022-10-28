Эксперты Башкирии прокомментировали прямую линию с главой региона

Считаю, что восстановление исторической справедливости и открытие памятника генералу Шаймуратову – одно из знаковых событий даже не года, а всего срока правления Радия Фаритовича. Мне лично, как внуку двух участников ВОВ, эта тема очень близка и важна, как и большинству жителей нашей республики. Также здорово, что была отсылка к прямому эфиру прошлого года и обещания, данные людям, были выполнены. В целом понравились простые, искренние ответы, без пафоса и излишней протокольности. Я бы предложил проводить подобные эфиры чаще. Думаю, что это эффективный алгоритм выстраивания взаимодействия власти с населением.

Анвар Байков, урбанист, член Общественной палаты Уфы