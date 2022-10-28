В Башкирии показали работу сахарного завода после модернизации

Пять тысяч тонн в сутки. Столько свёклы теперь перерабатывает сахарный завод в Чишмах после глубокой модернизации. Увеличение объемов произошло после того, как управляющая компания вложила более 1,5 млрд рублей. Теперь новое оборудование и целые линии вывели производство на новый уровень.

Мелкая белая стружка клубней сахарной свёклы плотной массой движется по конвейеру. А далее уже попадает в ошпариватель, где происходит выделение сока. Фильтрация, выпаривание – и вот наступает момент, когда коричневый сироп попадает в вакуум-аппараты. Именно здесь начинается магия превращения в сахар. И, несмотря на то, что большая часть процесса автоматизирована, специалисты регулярно проверяют этапы варки, что называется, вручную. Через кран каждой емкости они наливают на стекло сироп, чтобы проверить, как идет кристаллизация.

Мы стоим сейчас перед аппаратами первого продукта. Вместимость аппарата – 75 тонн. С момента заводки набора кристалла и до созревания аппарата проходит где-то 2,5-3 часа. Предыдущие аппараты у нас стояли 40-тонники. Рафик Байбурин, заместитель технического директора Чишминского сахарного завода

Так сироп превращается в вязкую массу, которую называют утфель. За последние два года на заводе прошла глубокая модернизация производства. Вложенные более 1,5 млрд рублей позволили обновить целые линии, а следовательно и увеличить объемы. Процессы работы автоматизированы. И за всеми этапами теперь операторы могут наблюдать с экрана монитора. Но все равно за каждым аппаратом на производстве следит мастер.

А вот сюда утфель попадает из вакуум-аппаратов и благодаря центрифуге из массы удаляется патока. И вот здесь мы уже видим привычный белый сахар.

На заводе сейчас горячая пора. Уже переработана примерно треть от планируемого объема – более 200 тысяч тонн сладких корнеплодов. Их средняя сахаристость, как отмечают на заводе, почти 20%. 32 тысячи тонн сахарного песка уже вышло с конвейера и упаковано.

На сегодняшний день выход готовой продукции измеряемой в процентном соотношении к массе переработанной свеклы у нас составил 16,59%. Мы держим уверенное первое место по главному показателю, коим является выход готовой продукции, в России из 66 заводов. Юрий Баримбойм, генеральный директор Чишминского сахарного завода