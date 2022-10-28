В Башкирии снизилось число преступлений, совершенных подростками

По итогам прошедшего полугодия количество преступлений, совершенных подростками, снизилось почти на 9%. Об этом заявили на республиканском форуме по вопросам профилактики преступности среди несовершеннолетних.

На пленарном заседании обсуждали повышение укомплектованности и квалификации педагогов, работающих с проблемными детьми.

Дело в том, что детская преступность растет, но не надо забывать, что она очень латентна, она скрыта, и зачастую не выявляется. До сих пор в школах, в других учебных заведениях считается, что лучше что-то скрыть. Это порождает безнаказанность для правонарушителей, количество преступлений растет и развивается. Как раз такие мероприятия позволяют бороться с глубинным причинами. делать так, чтобы преступность снижалась. 

Евгений Корчаго, помощник председателя комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ

Также была затронута тема занятости детей во внешкольное время. В республике развита система дополнительного образования, она состоит из более чем 200 организаций и охватывает свыше полумиллиона детей.

Во-первых, снижение количества правонарушений, совершенных детьми. Во-вторых, кардинальное сокращение количества суицидов и попыток, минимизировать и свести к минимуму буллинг и кибербуллинг в школах и учебных заведениях профобразования. Нам нужно услышать мнение детей, поэтому ребята активно будут высказывать свои позиции.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Совершали ошибки, поэтому позвали. Люди, совершившие ошибки, могут исправиться.

Ахмат Зизов и Максим Ганзин, участники форума
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