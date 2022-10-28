В Башкирии снизилось число преступлений, совершенных подростками

Дело в том, что детская преступность растет, но не надо забывать, что она очень латентна, она скрыта, и зачастую не выявляется. До сих пор в школах, в других учебных заведениях считается, что лучше что-то скрыть. Это порождает безнаказанность для правонарушителей, количество преступлений растет и развивается. Как раз такие мероприятия позволяют бороться с глубинным причинами. делать так, чтобы преступность снижалась.

Евгений Корчаго, помощник председателя комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ