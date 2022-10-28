В Башкирии снизилось число преступлений, совершенных подростками

По итогам прошедшего полугодия количество
преступлений, совершенных подростками, снизилось почти на 9%. Об этом заявили
на республиканском форуме по вопросам профилактики преступности среди
несовершеннолетних.
На пленарном заседании обсуждали повышение
укомплектованности и квалификации педагогов, работающих с проблемными детьми.
Дело
в том, что детская преступность растет, но не надо забывать, что она очень
латентна, она скрыта, и зачастую не выявляется. До сих пор в школах, в других учебных
заведениях считается, что лучше что-то скрыть. Это порождает безнаказанность для правонарушителей, количество
преступлений растет и развивается. Как раз такие мероприятия позволяют бороться
с глубинным причинами. делать так, чтобы преступность снижалась. Евгений Корчаго, помощник председателя комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ
Также была затронута тема занятости детей во
внешкольное время. В республике развита система дополнительного образования,
она состоит из более чем 200 организаций и охватывает свыше полумиллиона детей.
Во-первых, снижение
количества правонарушений, совершенных детьми. Во-вторых, кардинальное
сокращение количества суицидов и попыток, минимизировать и свести к минимуму буллинг и кибербуллинг в школах и учебных заведениях профобразования. Нам нужно услышать мнение детей, поэтому ребята активно
будут высказывать свои позиции.Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан
Совершали
ошибки, поэтому позвали. Люди, совершившие ошибки, могут исправиться.Ахмат Зизов и Максим Ганзин, участники форума