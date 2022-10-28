В Башкирии завершилась частичная мобилизация

28 октября официально завершилась частичная мобилизация в республике. Об этом рассказал военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич. Отмечается, что дату завершения определил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Фото №1 - В Башкирии завершилась частичная мобилизация

По словам военного комиссара региона, в дальнейшем ситуация будет зависеть от того, как будет складываться обстановка в районе проведения специальной военной операции. 

«Мероприятия с поставкой необходимого количества граждан прибывающих в запасе в войска завершатся, а дальше все будет складываться от обстановки в районе проведения специальной военной операции», — рассказал военный комиссар.

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