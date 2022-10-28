Жители Башкирии, переселенные в аварийные новостройки, добились справедливости через суд

Уфимский районный суд вынес решение в пользу жителей «нового аварийного жилья» деревни Подымалово. Этим термином последние несколько лет обозначали новостройки, в которые переселили жильцов старых домов, но недавно обретённое жилье становилось едва ли не хуже предыдущего. В деревне Подымалово Уфимского района семь подобных зданий на две квартиры. Многие годы переселенцы добивались того, чтобы их дома снова признали аварийными и наконец предоставили качественное жильё.

После 8 лет ожидания подождать пару часов, чтобы получить решение суда, для них самое лёгкое на пути к справедливости. Новые дома со старыми болячками они получили ещё в 2015. По собственным квартирам было страшно передвигаться, рассказывают жильцы. Земля уходила из-под ног в прямом смысле.

Но если летом в новостройках еще можно было находиться, то зимой хотелось бежать. Щели, дома не газифицированы, отопление за счет электрических конвекторов. Тепло, говорят жильцы, в зданиях не задерживалось. Во многих домах пришлось полностью менять полы. Доски сгнили. А под ними обнаружили жильцов, видимо, цокольных этажей. Под постройками, стоящими на сваях, прекрасно расположились муравейники.

В итоге комиссия признала недочеты, был назначен гарантийный ремонт. Но дома уже было не спасти даже дополнительными работами. Результаты экспертизы показали многочисленные нарушения.

Вопросы у жителей все эти годы были и к тем, кто принимал дома. Это администрация Уфимского района и сельсовета. Многие ответственные лица уже давно не работают. В том числе и бывший глава Дмитриевского сельсовета Михаил Андреев, который прославился после махинаций с землёй. Все эти годы подымаловцы пытались добиться нормальных условий для проживания. Обращались в прокуратуру, в ОНФ, в итоге дело дошло до суда. Ответчик – администрация Уфимского района. Фемида постановила признать расселение недействительным и обеспечить подымаловцев качественным жильём в течение трёх месяцев.