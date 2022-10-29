Для Уфы закупят еще 7 автобусов большого класса

В Башкирии в рамках инфраструктурного проекта «Комплексная жилая застройка «Южные ворота» приобретают 70 автобусов большого класса. На данный момент предприятию «Башавтотранс» передано 63 автобуса марки «Нефаз», которые уже вышли на городские дороги.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщили, что будет закуплено еще 7 таких же автобусов. И на линию они смогут выйти уже в этом году. Автобусы могут вместить до 105 человек. Каждый такой транспорт оснащен системой ГЛОНАСС.