Для Уфы закупят еще 7 автобусов большого класса

В Башкирии в рамках инфраструктурного проекта «Комплексная жилая застройка «Южные ворота» приобретают 70 автобусов большого класса. На данный момент предприятию «Башавтотранс» передано 63 автобуса марки «Нефаз», которые уже вышли на городские дороги.

Фото №1 - Для Уфы закупят еще 7 автобусов большого класса

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщили, что будет закуплено еще 7 таких же автобусов. И на линию они смогут выйти уже в этом году. Автобусы могут вместить до 105 человек. Каждый такой транспорт оснащен системой ГЛОНАСС.

Всего на приобретение 70 автобусов было направлено порядка 1 млрд рублей. Добавим, что дополнительные автобусы также будут задействованы при укомплектовании магистральных маршрутов с высоким пассажиропотоком, соединяющих микрорайоны с центром ГО г. Уфа.

Пресс-служба Минтранса РБ

Фото: пресс-служба Минтранса РБ

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