В Октябрьском прошли курсы профподготовки для работников завода 50+

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в Октябрьском прошли курсы профессиональной подготовки для работников завода пластмассовых изделий, которые старше пятидесяти лет. По итогам обучения с выпускниками провели тренинг на тему  «Перспективы профессионального роста».

Программа ставила перед собой большие две задачи: с одной стороны – прокачать их профессиональные цифровые компетенции, дать им навыки работы на цифровом оборудовании, а вторая задача – усилить их надпрофессиональные компетенции.

Ульяна Назарова, директор учебного центра государственной службы занятости населения Республики Башкортостан

Теоретические и практические занятия проводили специалисты учебного центра Государственной службы занятости населения. Успешно пройдя курсы и получив свидетельства, опытные специалисты, кому за 50, будут с еще большими знаниями вести наставническую работу на предприятии. 

Фото №1 - В Октябрьском прошли курсы профподготовки для работников завода 50+

Эта учеба, я считаю, нам очень много дала. Там и наставничество, коммуникабельность, психология. Сейчас вот даже дают учеников, уже проще с ними общаться, заниматься, уверенность, и уже в каких-то ситуациях психологически по-другому относимся, где-то что-то выравниваем, сглаживаем.

Валентина Полянская, машинист литейно-выдувных машин
Акции БСТ
Пенальти