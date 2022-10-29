В Октябрьском прошли курсы профподготовки для работников завода 50+

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в Октябрьском прошли курсы профессиональной подготовки для работников завода пластмассовых изделий, которые старше пятидесяти лет. По итогам обучения с выпускниками провели тренинг на тему «Перспективы профессионального роста».
Теоретические и практические занятия проводили специалисты учебного центра Государственной службы занятости населения. Успешно пройдя курсы и получив свидетельства, опытные специалисты, кому за 50, будут с еще большими знаниями вести наставническую работу на предприятии.