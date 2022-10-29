В Октябрьском прошли курсы профподготовки для работников завода 50+

Эта учеба, я считаю, нам очень много дала. Там и наставничество, коммуникабельность, психология. Сейчас вот даже дают учеников, уже проще с ними общаться, заниматься, уверенность, и уже в каких-то ситуациях психологически по-другому относимся, где-то что-то выравниваем, сглаживаем.

Валентина Полянская, машинист литейно-выдувных машин