В Башкирии после нового года повысится родительская плата за детский сад

В Башкирии планируется увеличить родительскую плату в детских садах. Проект постановления был опубликован на сайте Министерства образования республики.

Фото №1 - В Башкирии после нового года повысится родительская плата за детский сад

Документ вступит в силу после подписания премьер-министра Андрея Назарова. Ответственность за исполнение постановления возложена на вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова.

Плату повысят после нового года. Самая высокая плата будет в Уфе — 166 рублей в день. На втором месте по дороговизне — Уфимский район, где стоимость163 рубля. На третьем месте Стерлитамак — 159 рублей в день. Минимальный тариф - 119 рублей в день.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии