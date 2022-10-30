В Башкирии после нового года повысится родительская плата за детский сад

Документ вступит в силу после подписания премьер-министра Андрея Назарова. Ответственность за исполнение постановления возложена на вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова.

Плату повысят после нового года. Самая высокая плата будет в Уфе — 166 рублей в день. На втором месте по дороговизне — Уфимский район, где стоимость163 рубля. На третьем месте Стерлитамак — 159 рублей в день. Минимальный тариф - 119 рублей в день.