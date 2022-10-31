В Башкирии подвели итоги конкурса «Лучшая столовая школы»

Спасибо нашим поварам. В Башкортостане подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы». За победу боролись 46 команд. Конкурсная комиссия оценивала меню столовых, порядок и организацию процесса питания, отзывы самих школьников и их родителей.

Вкусно, как дома. Перед подачей каждое блюдо оценивают сами родители. И только после их одобрения горячий обед подаётся детям. Немаловажный пункт – в столовых должен быть еще и буфет, где учащиеся могут что-нибудь купить по желанию. Победителем в номинации «Лучшая столовая города-миллионника» стал уфимский лицей №161. И, по мнению школьников, вполне заслуженно.

В уфимском лицее № 161 не только вкусно кормят, но и учат детей правильно питаться вне школы. При этом старшеклассники могут сами себе приготовить здоровый и сбалансированный ужин.

В номинации «Лучшая столовая городской школы» победу одержала гимназия №2 им. Нуркаева из города Октябрьского. Образовательное учреждение также приняло участие в Едином республиканском Дне открытых дверей «Родители Башкортостана за здоровое питание». Семьи смогли приготовить национальные блюда народов, проживающих в регионе, и угостить всех желающих. Среди сельских образовательных учреждений первое место разделили столовые буздякской школы №2 и школы №1 села Иглино.