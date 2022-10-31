На БСТ стартует тревел-шоу «Башкирские каникулы»

В Уфе обсуждают этнотуризм на международном уровне. В Башкортостане начался трехдневный форум. Приехали гости из регионов России и ближнего зарубежья.
Помимо официальной части, пленарных сессий и круглых столов, участники на выставке «Международный этнокультурный туризм» расскажут о своей истории, покажут быт и культуру. С башкирскими традициями гостей познакомят на бортевой пасеке «Алтын кош».
Вглубь республики можно будет заглянуть, не выходя из дома. На БСТ начнутся «Башкирские каникулы». Тревел-шоу под таким названием стартует 13 ноября в 13:00
В роли беспечных туристов – ведущие Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко. В первом сезоне авторы проекта выбрали восемь живописных уголков региона и составили интересные маршруты. В выпусках будут полезные советы, впечатления и, что важно, – цены на еду и ночлег.
Особенностью программы стали наказания, которые выполняет один из ведущих, который тратит больше денег на путешествие.