На БСТ стартует тревел-шоу «Башкирские каникулы»

Башкортостан в этом плане – удивительный регион, здесь есть всё для взыскательного туриста: и культурные, и исторические объекты, и уникальная природа, и медицинский туризм. Этнотуризм – интересный вид туризма, который позволяет не просто посмотреть на скалы и реки, но и посмотреть вглубь, в душу и сердце тех народов, которые населяют нашу страну.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан