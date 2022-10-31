В Уфе открылся первый тренажерный зал для детей и взрослых с ОВЗ

В Уфе официально открылся первый в республике зал для занятий детей и взрослых с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Сами создатели называют его «Особая тренажерка». Она появилась благодаря гранту главы Башкортостана.

Сумма помощи – 500 тысяч рублей. Деньги позволили закупить специализированные тренажеры и необходимое снаряжение. Все – отечественного производства, на них можно заниматься с 5 лет.

Мы проходили уже десять занятий, сразу видно улучшение у ребенка. В чем лучше этот центр, чем когда с ребенком занимаются просто ЛФК. Здесь она сама работает на тренажерах, сама своими силами она наращивает мышцы, у нее начинает циркулировать кровь по всему организму.

Анна Шематонова

Тут, во-первых, полезно для здоровья. Во-вторых, у меня тут очень много друзей.

Вика Шематонова

Основатель центра – Надежда Алимгулова – мама особенного ребенка. Она прошла обучение в центре «Мой бизнес» по направлению «Социальное предпринимательство» и подала заявку на грант. Теперь дети и взрослые могут приходить сюда и проводить комплекс упражнений при таких заболеваниях как ДЦП, а также восстанавливаться после травм.

Мы приобрели пять тренажеров. И я считаю, судя по тому, какое количество тут тренажеров, это была для нас такая весомая, хорошая поддержка. Специалисты будут, в частности, я. Мне пришлось, имея такое дело, получить второе высшее образование как раз по направлению адаптивной физической культуры.

Надежда Алимгулова, руководитель центра абилитации

Социальные предприниматели в Башкортостане всегда на особом почете. И республика у нас занимает второе место по количеству социальных предпринимателей по всей стране. У нас есть центр инноваций социальной сферы, который только ориентирован на работу с социальными предпринимателями. Это полный спектр информационно-консультационных услуг.

Марсель Кашаев, директор агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан
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