В Уфе открылся первый тренажерный зал для детей и взрослых с ОВЗ

В Уфе официально открылся первый в республике зал
для занятий детей и взрослых с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Сами создатели называют его «Особая тренажерка». Она появилась благодаря гранту
главы Башкортостана.
Сумма помощи – 500 тысяч рублей. Деньги позволили закупить
специализированные тренажеры и необходимое снаряжение. Все – отечественного
производства, на них можно заниматься с 5 лет.
Мы
проходили уже десять занятий, сразу видно улучшение у ребенка. В чем лучше этот
центр, чем когда с ребенком занимаются просто ЛФК. Здесь она сама работает на
тренажерах, сама своими силами она наращивает мышцы, у нее начинает
циркулировать кровь по всему организму.Анна Шематонова
Тут,
во-первых, полезно для здоровья. Во-вторых, у меня тут очень много друзей.Вика Шематонова
Основатель центра – Надежда Алимгулова – мама
особенного ребенка. Она прошла обучение в центре «Мой бизнес» по направлению
«Социальное предпринимательство» и подала заявку на грант. Теперь дети и
взрослые могут приходить сюда и проводить комплекс упражнений при таких
заболеваниях как ДЦП, а также восстанавливаться после травм.
Мы
приобрели пять тренажеров. И я считаю, судя по тому, какое количество тут
тренажеров, это была для нас такая весомая, хорошая поддержка. Специалисты
будут, в частности, я. Мне пришлось, имея такое дело, получить второе высшее
образование как раз по направлению адаптивной физической культуры.Надежда Алимгулова, руководитель центра абилитации
Социальные
предприниматели в Башкортостане всегда на особом почете. И республика у нас
занимает второе место по количеству социальных предпринимателей по всей стране.
У нас есть центр инноваций социальной сферы, который только ориентирован на
работу с социальными предпринимателями. Это полный спектр
информационно-консультационных услуг.Марсель Кашаев, директор агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан