В Уфе открылся первый тренажерный зал для детей и взрослых с ОВЗ

Мы проходили уже десять занятий, сразу видно улучшение у ребенка. В чем лучше этот центр, чем когда с ребенком занимаются просто ЛФК. Здесь она сама работает на тренажерах, сама своими силами она наращивает мышцы, у нее начинает циркулировать кровь по всему организму.

Анна Шематонова