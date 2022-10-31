В России прошла презентация бюджетных моделей телевизоров Sber

На российском рынке прошла презентация новых умных моделей телевизоров Sber. Новые бюджетные модели выпустили в двух версиях.

Умный телевизор с дисплеем на 32 дюйма оценен в 12 490 рублей, а вариант с 43-дюймовой панелью стоит 17 990 рублей. В 43-дюймовой модели телевизора установлена экранная панель с разрешением Full HD, яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 3500:1, а 32-дюймовая модель имеет разрешение HD и яркость 180 кд/м2. Заявлена поддержка кадровой частоты 60 Гц.