В России прошла презентация бюджетных моделей телевизоров Sber

На российском рынке прошла презентация новых умных моделей телевизоров Sber. Новые бюджетные модели выпустили в двух версиях.
Умный телевизор с дисплеем на 32 дюйма оценен в 12 490 рублей, а вариант с 43-дюймовой панелью стоит 17 990 рублей. В 43-дюймовой модели телевизора установлена экранная панель с разрешением Full HD, яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 3500:1, а 32-дюймовая модель имеет разрешение HD и яркость 180 кд/м2. Заявлена поддержка кадровой частоты 60 Гц.
Эти две имеют углы обзора 178 градусов, а также 1 ГБ оперативной памяти и флэш-модуль на 8 ГБ. Аудиосистема имеет мощность 16 Вт. В качестве программной платформы используется «Салют ТВ». Также в оснащение моделей входит Wi-Fi, Bluetooth, порты HDMI, три разъема USB 2.0, CI+ и RCA AV. Любую модель телевизоров Sber можно приобрести на официальном сайте компании.