Уфимские ученые внедряют новое устройство для очистки воды от фенола

По словам специалистов, аналогов в России и мире нет. Инновационную технологию можно применять в борьбе с целым списком загрязнителей. Самым сложным в перечне является фенол.

Сейчас предприятия нефтяной или угольной промышленности подвергают сточные воды биоочистке с биосорбцией. Однако для этого метода необходимы большие ёмкости и длительные сроки выдержки. Новый способ позволяет разрушить ядовитые вещества посредством ударных волн. По словам экспертов, такой вариант выгоднее примерно в десять раз. В республике есть предприятия, где можно внедрить новую технологию. Сейчас методика реализована в уменьшенном демонстративном варианте.