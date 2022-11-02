Проект БСТ «Это моя профессия» получил приз зрительских симпатий конкурса «Герой нашего времени»

Телезрители признали программу лучшей в номинации «Профессия как призвание». Проект приурочен к Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. Конкурс проводится Национальной ассоциацией телерадиовещателей. В этом году финал прошел в Самаре. В программе "Это моя профессия" рассказывается об одной из востребованных на рынке труда республики профессий и колледже, в котором готовят таких специалистов. Всего в эфире БСТ будет представлено 30 программ.