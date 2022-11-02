Проект БСТ «Это моя профессия» получил приз зрительских симпатий конкурса «Герой нашего времени»

Новый проект БСТ «Это моя профессия» стал обладателем приза зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе «Герой нашего времени».

Телезрители признали программу лучшей в номинации «Профессия как призвание». Проект приурочен к Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. Конкурс проводится Национальной ассоциацией телерадиовещателей. В этом году финал прошел в Самаре. В программе "Это моя профессия" рассказывается об одной из востребованных на рынке труда республики профессий и колледже, в котором готовят таких специалистов. Всего в эфире БСТ будет представлено 30 программ.

Наш проект для зрителей, для тех, кто собирается поступать в учебное заведение, которые определяются со своей профессией. Поэтому будущие абитуриенты, их родители голосовали за нас. Это значит, что мы двигаемся в верном направлении, готовы двигаться и дальше.

Альбина Мухутдинова, ведущая программы «Это моя профессия»
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