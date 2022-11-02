В Уфе запущен республиканский портал «Транспорт Башкортостана»

Передвижения общественного транспорта теперь отображаются на карте с точностью до минуты. В Уфе запущен республиканский портал «Транспорт Башкортостана». Пока сайт работает в тестовом режиме. Он функционален, можно построить маршрут и узнать время в пути. Информацию о прибытии транспорта с данного портала транслировать будут на умных остановках. Как работает новая система и как ей воспользоваться?

Опоздание для госперевозчика недопустимо. Маршрут расписан по минутам. Задержка на остановке, отклонение от пути – это лишь малая часть нарушений, которые фиксируются онлайн.

Могут быть как серьезные нарушения – отклонения от маршрута, пропуск остановки, так и незначительные – небольшая задержка. Юлия Шарипова, главный специалист отдела мониторинга и диспетчеризации центра организации перевозок

Сервис работает благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС». До конца ноября этого года, по словам специалистов, данные, которые позволят отслеживать местоположение автобусов, должны передать все основные маршруты города.

Мы получаем информацию о местонахождении транспортных средств от перевозчиков, привязываем их к маршрутам. Для себя мы видим информацию как обслуживается маршрут. Для пассажиров мы можем предоставить информацию в виде портала по прогнозированию прибытия автобусов, трамваев, троллейбусов на остановочные пункты. Ильнур Лукманов, начальник отдела мониторинга и диспетчеризации центра организации перевозок

В общем доступе сервис пока можно найти на сайте транспортрб.ру. В ближайшее время планируют адаптировать портал для смартфонов, это будет или отдельная программа, или функция в приложении «Алга». Пока же на полной версии сайта можно построить маршрут, узнать когда приедет автобус с точностью до минуты.

Транслируется информация о прибытии и на умных остановках. Они оснащены табло. Подобная система уже работала в Уфе. Но разработчиками была компания из Рязани. Теперь сервис будет свой, республиканский. Проверочной точкой стала остановка на улице Ленина.