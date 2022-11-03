Жители Башкирии смогут принять участие в обсуждении законопроекта «О бюджете республики на 2023 год»

Текст законопроекта будет размещен на сайте Госсобрания и на интернет-портале правовой информации. Как сообщили в парламенте, свои мнения, вопросы, аргументированные предложения и замечания жители республики смогут направлять в адрес Госсобрания. Рабочая группа проанализирует все поступившие предложения и подготовит итоговое заключение. Его разместят на сайте Курултая.