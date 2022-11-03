В Башкирии стартовал проект «Декада старшего поколения»

С 1 по 10 ноября в санатории «Юматово» специалисты будут проводить для пожилых людей семинары и мастер-классы. Для 120 человек здравница предоставила путёвки по льготной стоимости. Отдыхающие будут совмещать приятное с полезным.
Для них проведут занятия по скандинавской ходьбе, танцам, пению и смехойоге, а также лекции по защите прав потребителей и финансовой грамотности.
Обратиться можно к инициаторам проекта общественной организации «Искусство здоровья». Декаду старшего поколения организовали при поддержке Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики. На подобный фестиваль создателей вдохновила похожее мероприятие в Сочи, которое посетили пенсионеры из Башкортостана.