В Уфе состоялось вручение премии имени Шагита Худайбердина

Сегодня в Доме Правительства состоялось вручение премии имени Шагита Худайбердина. Ежегодно ее удостаиваются журналисты и творческие коллективы авторов за лучшие публикации в СМИ.
Традиционно победителями становятся трое. В этом году премии были удостоены ветеран журналистики Талгат Сагитов за сборник воспоминаний в жанре эссе, а также Фанзиль Саньяров за цикл публикаций о современниках.
В числе лауреатов и сотрудник нашей телерадиокомпании Айгуль Усманова. Она автор большого цикла передач, посвященных культуре и искусству. В ее фильмах раскрываются личности многих актеров, художников, музыкантов, работников образования, освещаются значимые события. Многолетний труд Айгуль Усмановой по пропаганде духовно-культурных ценностей был оценен по достоинству. Все лауреаты получили премии в размере 100 тысяч рублей.