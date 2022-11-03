В Уфе состоялось вручение премии имени Шагита Худайбердина

Сегодня в Доме Правительства состоялось вручение премии имени Шагита Худайбердина. Ежегодно ее удостаиваются журналисты и творческие коллективы авторов за лучшие публикации в СМИ.

Традиционно победителями становятся трое. В этом году премии были удостоены ветеран журналистики Талгат Сагитов за сборник воспоминаний в жанре эссе, а также Фанзиль Саньяров за цикл публикаций о современниках.

У нас в стране говорят, что благодаря коронавирусу или санкциям что-то начали сами делать. Я вот тоже благодаря коронавирусу засел и написал. Талгат Сагитов, ветеран журналистики, публицист

Я уже получил премию Шагита Худайбердина Кугарчинского района, посадил елку. Теперь получаю вторую премию, опять нужно сажать. Я педагог и журналист с полувековым стажем. Фанзиль Саньяров, журналист, кандидат филологических наук

В числе лауреатов и сотрудник нашей телерадиокомпании Айгуль Усманова. Она автор большого цикла передач, посвященных культуре и искусству. В ее фильмах раскрываются личности многих актеров, художников, музыкантов, работников образования, освещаются значимые события. Многолетний труд Айгуль Усмановой по пропаганде духовно-культурных ценностей был оценен по достоинству. Все лауреаты получили премии в размере 100 тысяч рублей.

Хотелось бы, чтобы единение и моральные принципы, которые были в отечественной журналистике, являлись советской и российской традицией, оставались незыблемы. Айгуль Усманова, главный специалист студии телевидения ГУП ТРК «Башкортостан»